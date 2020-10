Apple vante les mérites des iPhone 12 : 5G, Magsafe, résistance et chargeur

Alban Martin

Apple met le paquet au niveau communication pour vendre ses iPhone 12. Alors que la presse encense les nouveaux smartphones, certains détails sont sujet à controverse comme l'autonomie en 5G, la résistance, le chargeur MagSafe ou encore l'absence de chargeur dans la boite. C'est Kaiann Drance, la vice-présidente d’Apple en charge du marketing de l’iPhone qui a donné une interview à Rich DeMuro.

L'autonomie en 5G

Le support de la 5G est au centre de l'intervention de Kaiann puisque les premiers tests ont montré une consommation en hausse de 20% entre la 4G et la 5G sur les nouveaux iPhone. Mais la VP rappelle que l'iPhone passe en 5G seulement quand cela est nécessaire, pour améliorer l'autonomie. Elle précise même qu’Apple a travaillé avec les opérateurs pour avoir des réglages optimisés.

La résistance

Rich DeMuro s'est ensuite attardé sur la résistance de l’iPhone 12. La représentante de la firme a répété que le nouveau smartphone résiste quatre fois plus aux chutes que les modèles précédents. Mais à la question de savoir si il valait mieux mettre une coque, Kaiann a botté en touche. En même temps, avec des coques à 50€, il vaut mieux en vendre.



Par contre, pour elle, les bordures plates des iPhone 12 limitent les dégâts en cas de chute. Tout comme le verre le plus solide sur un téléphone qui équipe la gamme. Mais nos premières constatations ont montré que les micro-rayures arrivent très vite, surtout sur le modèle en acier, le Pro.

MagSafe

Pour la partie MagSafe, DeMuro a surtout demandé à Apple si son porte-cartes qui se colle au dos de l’iPhone 12 pourrait démagnétiser les cartes. Pour les CB, il n'y a pas de problèmes mais pour les badges de bureau ou d'hôtels, mieux vaut éviter.

Le chargeur

Enfin, il a été question du chargeur, le grand absent dans la boîte. Apple fournit toujours un câble USB-C vers Lightning, alors que la plupart des clients ont un chargeur avec une prise USB-A. Ils sont donc obligés d'acheter une prise murale.



Mais Kaiann Drance a la parade : les clients peuvent continuer d'utiliser leur ancien câble et leur ancien chargeur. Et les autres ont déjà une prise USB-C car le marché propose un tas d'appareils équipés ainsi. Et elle n'a pas oublié de dire qu'un Mac ou un iPad dernier cri peut recharger un iPhone 12 avec leur port USB-C.