Des chargeurs MagSafe moins cher à partir de 25€ chez ESR

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

L'accessoiriste ESR que l'on connait bien à la rédaction ne propose pas seulement des coques pour iPhone 12 ou encore des prises murales à prix canon, le fabricant vient de sortir une gamme de chargeurs MagSafe pour les nouveaux iPhone 2020. Comme Belkin, ESR joue avec les aimants des smartphones Apple pour améliorer la recharge et l'expérience

ESR est déjà prêt pour les accessoires MagSafe

ESR GEAR nous propose trois produits MagSafe ready avec un chargeur de voiture, un chargeur simple et un chargeur double. A date, seul le chargeur simple est disponible à la vente exclusivement pour les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Nous mettrons à jour notre article quand les autres seront disponibles.



Le premier chargeur sans fil est le HaloLock, un support plat qui rappelle le MagSafe d'Apple mais à prix réduit, soit 25 euros. Équipé d'aimants, il simplifie la mise en charge et permet aussi de consulter son iPhone pendant l'opération. De plus, il propose une LED pour suivre la recharge.



Ensuite, on trouve le nouveau support HaloLock Magnetic Wireless Car Charger pour les balades en voiture. ll s'accroche à une grille d'aération et tient un iPhone 12 via un système d'aimants. Il permet donc d'avoir un GPS facile à accrocher (dans les deux sens) mais aussi de recharger votre iPhone 12 pendant le trajet. Le tout pour 36 euros.

Enfin, un troisième modèle arrivera dans les prochaines semaines, le HaloLock 2 en 1 qui permet de charger deux iPhone. Mais un seul des deux emplacements sera MagSafe. Dommage.