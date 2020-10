General Motors : un hummer 100% électrique sous Unreal Engine

Alexandre Godard

Le groupe américain Général Motors vient de dévoiler en détail un tout nouveau hummer dans l'air du temps puisqu'il sera 100% électrique. Voyons ensemble ce que ce nouveau pickup a dans le ventre.

General Motors dévoile enfin son hummer 100% électrique



Il aura fallu attendre quelques mois de plus à cause de la pandémie de coronavirus mais ça y est, le 20 octobre 2020, General Motors a présenté son nouveau hummer 100% électrique qui va peut-être pouvoir rivaliser avec le cybertruck de Tesla.



On est parti pour un tour des caractéristiques, un tout nouveau design extérieur, des batteries Ultium pour une meilleure autonomie pouvant aller jusqu'à 560km, 1000 CV de puissance... Pour la vitesse de ce monstre, on parle tout de même du 0 à 100km en à peine 3 secondes. Concernant la recharge, on parle d'une recharge de 160km en 10 minutes.



On aura le droit à 4 versions différentes lancé une par une en 202, 2022, 2023 et 2024. Intéressant de noter que les modèles seront vendus du plus puissant au moins puissant, ainsi en 2021, le modèle 1000CV sera le premier à entrer en piste avec un prix de départ de 112 595 $.



Pour ce qui est de l'intérieur, on retrouve le charme d'un hummer mais bien évidemment au goût du jour avec des matériaux modernes, des écrans tactiles et des formes rectangulaires qui collent parfaitement au profil de la voiture. En revanche, c'est Epic qui alimente la partie infodivertissement.



Avec deux écrans géants de 12,3" (cockpit) et 13,4" (écran central), c'est l'Unreal Engine qui se charge des animations et autres affichages. Un première qui propose une nouvelle expérience... sous Android. Le moteur graphique reproduit une vue à 360 degrés pendant la conduite avec des widgets pratiques en surimpression.



Le hummer reste tout de même une voiture totalement américaine et ce modèle électrique ne déroge pas à la règle, il sera rare voir même impossible d'en croiser sur nos routes françaises.



