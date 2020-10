Google Chrome : Les publicités ciblées arrivent dans la page "Nouvel onglet"

Voici à quoi pourrait ressembler l'intégration de la publicité sur Google Chrome. La majorité des publicités mises en avant serait essentiellement des redirections vers des sites d'e-commerce . Vous avez recherché hier de nouvelles chaises de bureaux via Google Shopping ? Eh bien, vous verrez cela le lendemain lors de l'ouverture de Chrome. Pour l'instant cette idée est en phase d'expérimentation , mais avec le nombre d'utilisateurs quotidien de Google Chrome, la firme de Mountain View pourrait générer plusieurs dizaines de millions de dollars chaque mois rien qu'avec cet encart publicitaire. Surtout qu'aujourd'hui les publicités qui rapportent le plus, sont celles qui sont ciblées ! Source

Quand vous surfez sur internet, la publicité est partout . S'il elle est indispensable pour certains sites qui s'en servent pour payer leur équipe et leur hébergement, pour de grandes entreprises comme Google qui génère des milliards tous les mois, la publicité n'est pas indispensable . Surtout dans ce nouveau projet du géant californien ! Google chercherait en ce moment à intégrer de la publicité ciblée sur la page " Nouvel onglet " de Google Chrome. Basée à 100% sur votre activité, l'entreprise souhaiterait vous mettre en avant des publicités qui seraient issues de vos recherches Google, des mots utilisés dans Gmail ou encore de ce que vous avez regardé sur YouTube. L'avantage ici, c'est que la récupération de vos données n'a pas besoin de passer par un tiers où il faut partager les revenus, le tracking se réalise à 100% depuis les services du groupe.

Google Chrome est aujourd'hui le premier navigateur internet dans le monde, la firme de Mountain View a une force de frappe phénoménale sur ce marché. Aujourd'hui, Google réfléchit à améliorer la rentabilité de son navigateur et l'idée d'afficher des publicités dès l'ouverture vient d'être testée dans la version Canary de Chrome sur Windows.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.