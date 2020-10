Notre test de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro

Medhi Naitmazi

Voilà enfin l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro entre nos mains, les nouveaux smartphones Apple. Plus qu'une simple évolution, les iPhone 12 représentent une nouvelle ère chez le constructeur de Cupertino.



Avec un (presque) tout nouveau design, une connectivité 5G et l'écosystème MagSafe, les iPhone 12 sont prêts pour l'avenir. Mais la différence entre les deux modèles testés, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, est considérablement réduite cette année. Ils sont très proches, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pour cela que nous proposons un test combiné.

Notre avis sur les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Configurations des iPhone 12

Rappelons tout d'abord que les iPhone 12 et 12 Pro sont vendus :

iPhone 12 : 64 Go (909€), 128 Go (959€), 256 Go (1079€)

64 Go (909€), 128 Go (959€), 256 Go (1079€) iPhone 12 Pro : 128 Go (1159€), 256 Go (1279€), 512 Go (1509€)

Si les prix du Pro sont restés identiques, en revanche l'iPhone 12 est 100€ plus cher que l'iPhone 11 de l'an dernier. Mais il tend vers la gamme Pro, comme l'iPad Air 4.

Il convient également de noter que, quelle que soit la version de l'iPhone 12 qui vous plaît, elle est livrée avec moins d'accessoires qu'auparavant. Plus d'écouteurs (sauf en France) et plus de prise murale. Le but est de minimiser les déchets électroniques, vous n'aurez donc qu'un câble de charge USB C vers Lightning.



La boite est donc très fine, mais en France elle est incluse dans une seconde boite renfermant les EarPods.

Un nouveau design familier

Avant l'iPhone 12, il y avait l'iPhone 11 en 2019 et l'iPhone XR en 2018. Les deux smartphones ont été les best-seller de la marque grâce à un prix plus accessible. En contrepartie, ces téléphones moins chers étaient plus épais, plus lourds, et dotés d'une dalle LCD aux bordures noires plus importantes.

Cette année, les choses sont différentes. L'iPhone 12 Pro est toujours le plus beau des deux appareils, mais pour la première fois, le futur produit phare d'Apple n'est pas loin derrière. Il en va de même pour l'iPhone 12 Mini qui arrivera plus tard.

La première chose qui saute aux yeux de ses iPhone 2020 est leur nouvelle esthétique semblable à celle de l'iPad Pro... et de l'iPhone 5. Les châssis sont plus anguleux et ont des bords plats, ce qui permet à la gamme iPhone 12 de se démarquer parmi les nombreux smartphones aux courbes agressives des derniers temps. Comme ce fut le cas des iPhone 4 / 4S et iPhone 5 / 5S.

Il ne vous rappelle pas l'iPhone 4 de profil ?

Si comme moi, vous adoriez votre petit iPhone 5S, vous allez aimer l'iPhone 12, surtout en Mini. Non, ce n'est pas un retour en arrière, le nouveau design est plus moderne et plus qualitatif que jamais, d'autant que les deux sont plus compacts que les téléphones qu'ils remplacent.

Si vous regardez le 12 Pro, les différences sont minimes : c'est juste un poil plus fin et plus léger que le 11 Pro. Mais l'iPhone 12 est 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger.

Au final, cela donne un iPhone 12 tout aussi élégant qu'un iPhone 12 Pro, à tel point que les coques sont interchangeables sur les deux modèles. La seule chose qui démarque le 12 du 12 Pro, ce sont les matériaux : Apple a opté pour l'aluminium sur le 12, tandis que le corps du Pro est en acier inoxydable. Si le second est plus flatteur à l'oeil, le premier est moins salissant au quotidien.

La prise est main est également très bonne, bien que déroutant en venant d'un iPhone X, XS ou 11. Certainement à cause des bords plats qui permettent à Apple de "tricher" quand elle dit que les dimensions sont identiques en largeur. Un iPhone 11 affichait la même largeur mais ses bords commençaient à tourner plus tôt que sur un iPhone 12 qui va jusqu'au bout. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, vous le sentirez (peut-être) une fois en main.

L'iPhone 7, l'iPhone X et l'iPhone 12 Pro pour comparer les tailles



Un mot sur les coloris avec le nouveau bleu pacifique de l'iPhone 12 Pro qui est juste magnifique, encore mieux que le vert de nuit de l'iPhone 11 Pro. Du côté de l'iPhone 12, le nouveau vert est superbe, le bleu est pas mal non plus (bien qu'assez voyant). On apprécie également le blanc, appelé "argent" par Apple.

Pour finir le tableau, les deux sont classés IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, et utilisent un écran Super Cinema XDR de 6,1 pouces d'Apple.

Un écran déjà vu

Ces écrans ont fait leurs débuts dans le 11 Pro et le Pro Max l'année dernière, et nous ne notons pas de différence particulière sur la gamme 2020. C'est une bonne nouvelle pour le 12, car cet écran est une énorme amélioration par rapport aux écrans Liquid Retina utilisés par Apple dans le XR et le 11. Non seulement il fonctionne à une résolution plus élevée, mais ses couleurs apparaissent plus franches et sa luminosité culmine à 1200 nits lorsque vous regardez du contenu HDR. Cependant, l'écran ne sera pas aussi lumineux la plupart du temps - sa luminosité maximale pour tout le reste est de 800 nits, ce qui est encore suffisant pour une bonne lisibilité à l'extérieur.

Le 12 Pro reprend donc le Super Cinema XDR d'Apple de l'an dernier mais gagne à un autre niveau : la taille. L'iPhone 11 Pro avait un écran de 5,8 pouces, le 12 Pro est encore plus confortable avec 6,1 pouces de diagonale pour seulement 2mm de plus en hauteur.

Ces écrans sont censés être un peu plus costauds cette année également, grâce à la céramique ultra-fine mélangée au verre de protection. Apple l'a intitulé le Ceramiq Shield. La société dit que les écrans sont quatre fois moins susceptibles de se briser quand ils sont tombés, mais les micro-rayures apparaissent vite si vous ne faites pas attention. Nous ne sommes pas allés plus loin sur ce genre de test car notre modèle bleu pacifique a déjà des griffures sur le pourtour. Si vous voulez en savoir plus, reportez-vous à notre article sur la résistance des iPhone 12 avec deux vidéos de rayures et de drop-test.

Le retour du MagSafe

L'autre grand changement s'appelle MagSafe, une technologie aimanté que l'on avait connu sur les chargeurs de MacBook (mais disparu depuis 2015). À l'intérieur des 12 et 12 Pro se trouvent deux aimants. L'un a la forme d'un anneau et est principalement destiné à verrouiller le chargeur MagSafe en place. Le deuxième aimant, plus petit, se trouve en dessous, pour permettre aux accessoires comme le petit porte-cartes en cuir d'Apple de s'accrocher ailleurs.



C'est une idée intelligente qui résout l'un des plus gros problèmes de la recharge sans fil : trouver l'emplacement idéal. Apple dit également qu'en verrouillant le chargeur avec un aimant, De quoi atteindre les 15 W et faire changer d'avis les irréductibles comme moi ? En tout cas, la recharge avec Lightning reste toujours plus rapide avec 20 Watts.

L'autre avantage du MagSafe est qu'on peut enfin utiliser son iPhone pendant qu'il charge. Avec un chargeur Qi classique, il est impossible de le prendre en main, sans arrêter la charge.

Apple propose une série de coques à aimants pour les autres modèles, ainsi que des accessoires comme le porte-cartes. Sympa mais gageons que les accessoiristes nous proposent des idées autour du MagSafe.

Performances

Les iPhone 12 et 12 Pro sont tous les deux équipés du nouveau chipset A14 Bionic d'Apple. Le nouveau processeur de la société est remarquable pour plusieurs raisons, comme le fait qu'il s'agit du premier SoC 5 nm disponible sur le marché, qui permet à Apple d'ajouter des transistors (près de 12 milliards) nécessaires pour concevoir un processeur et un GPU plus puissants. Il dispose également d'un moteur neuronal considérablement amélioré (deux fois plus de coeurs) pour accélérer les applications et les fonctionnalités qui reposent sur le machine-learning, la reconnaissance vocale, la détection faciale, etc.



De quoi rendre les iPhone 12 sacrément rapides, surtout si vous avez un appareil un peu daté. Si vous avez déjà un 11 ou un 11 Pro, vous ne remarquerez probablement pas une énorme différence dans l'utilisation quotidienne. Les joueurs le sentiront certainement, mais dans tous les cas, l'iPhone 12 est surtout prêt pour de nouvelles expériences. iOS 14 n'y est pas étranger, mais on espère qu'Apple a prévu quelques nouveautés cette année dans les futurs versions comme iOS 14.2 pour exploiter encore un peu plus les capacités de ses smartphones dont la puce devrait aussi se retrouver dans les prochains Mac Apple Silicon.



Regardez la différence avec les derniers appareils Apple :



iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro iPad Pro (2020) Processeur Geekbench 5 (monocœur) 1590 1595 1331 1126 Processeur Geekbench 5 (multi-cœur) 4010 4096 3418 4682 Geekbench 5 Compute (Metal et Vulkan) 9462 9390 6347 12050

En prenant des jeux gourmands et pas forcément optimisés pour les iPhone 12 (GRID, Dead Cells, GTA San Andreas) on se rend compte que l'iPhone 12 se balade. Si un iPhone 11 ne fait que très peu de différences sur ces jeux, on sent que le framerate est parfois plus bas que nécessaire. Mais c'est surtout le cas quand on reprend un iPhone X ou un iPhone 8, le retour arrière fait mal.

Il est à noter que l'iPhone 12 Pro est un peu mieux équipé. En plus du processeur et du GPU hautes performances de l'A14, il est livré avec 6 Go de RAM, contre 4 Go dans le 12. Si la RAM des 11 Pro était en partie réservée à l'appareil photo, cette année toute la mémoire vive de l'iPhone 12 Pro est disponible pour toutes les applications qui en ont besoin, ce qui signifie qu'il a un léger avantage pour le multitâche. Mais cela n'est pas palpable, en tout cas pas à date.

5G

Le dernier gros plus de cette année s'appelle 5G. Oui mais en France, le réseau n'est pas encore disponible. Alors nous nous contenterons de dire que la 4G marche très fort sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, avec des débits qui dépassent les 150 Mbit/s sur quelques tests. On rappellera qu'il existe deux versions principales de la 5G : le sub-6 plus lent mais plus accessible et le mmWave plus rapide mais limité géographiquement. Et ce dernier n'est disponible que sur les iPhone 12 américains. Certains confrères ont d'ailleurs atteint les 2 Gbit/s avec l'iPhone 12 aux USA.

Un iPhone 12 Pro en 4G à gauche, un iPhone X en 4G à droite (même puce opérateur)

Autonomie

Même avec toutes ces nouveautés dans les iPhones 2020, la durée de vie de la batterie des 12 et 12 Pro est à la hauteur des versions précédentes. Sans doute en raison de l'absence de 5G chez nous, mais toujours est-il qu'en affinant ses smartphones et en diminuant la capacité de la batterie, on arrive à tenir facilement la journée, voir une journée et demie. Il faudra vérifier cela sur l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max qui arboreront des tailles différentes à leur sortie en novembre.



L'autonomie annoncée par Apple est sensiblement la même sur les deux générations, excepté l'iPhone 12 Mini qui est en retrait sur ce point.

L'animation spécifique lorsqu'on pose son iPhone 12 sur le MagSafe

Photo

Apple a complètement révisé ses caméras pour les iPhone 11, elle a donc reconduit ses modules sur les 12 et 12 Pro avec quelques améliorations discrètes.



Voici la configuration photo :

Un appareil photo large de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,6, une stabilisation optique de l'image et un nouvel objectif à 7 éléments.

Un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,4, toujours à 120 degrés.

Un téléobjectif de 12 mégapixels, avec une plage de zoom optique 2x - exclusif à l'iPhone 12 Pro.

Un capteur LiDAR - exclusif à l'iPhone 12 Pro.

Comme d'habitude, l'appareil photo large est le plus utilisé car il produit les meilleures images, avec des couleurs vives et des détails riches. Honnêtement, la plupart des photos que j'ai prises ne sont pas beaucoup plus belles que celles que j'ai obtenues avec le 11 Pro. On remarque une tendance à capturer des images légèrement plus chaudes et des améliorations en basse lumière. Mais c'est surtout la partie logicielle qui améliore ce dernier point.

Pour la caméra ultra-large, si le champ de vision est identique, les iPhone 12 et 12 Pro atténuent mieux une partie de l'effet fish-eye (qui déforme l'image sur les côtés). Et surtout, vous pouvez enfin utiliser l'appareil photo ultra-large pour prendre des photos en mode nuit. Et nos tests montrent des photos de nuit plus naturelles sur le smartphone Apple que les clichés pris avec un Pixel 5 ou un Note 20 de Samsung. Ils ont tendance à "allumer la lumière" sur les photos de nuit, là où Apple garde l'aspect sombre et chaud de ce genre de photo. Le Smart HDR 3 de son côté, ne nous a pas sauté au yeux outre-mesure.

Enfin, il y a le téléobjectif, qui n'est disponible que sur l'iPhone 12 Pro. Mais c'est un avantage finalement très secondaire puisque les photographes préfèrent se rapprocher de leur sujet, en tout cas quand c'est possible. Si vous prenez le Pro, au moins vous pourrez zoomer deux fois sans perte de qualité et profiter d’un mode portrait de nuit.



Dans les deux cas, chaque appareil photo prend des photos vives et contrastées, même si elles ne sont pas beaucoup mieux que l'année dernière. Les personnes qui se soucient vraiment des performances de l'appareil photo voudront peut-être attendre l'iPhone 12 Pro Max, car il dispose d'un système de stabilisation d'image amélioré, d'un capteur plus large et d'un téléobjectif avec une portée plus longue de 2,5x.



Du côté de la retouche sur iPhone 12 Pro, le constructeur californien a également prévu un nouveau format nommé Apple ProRAW qui permet de ne pas perdre de qualité tout en profitant d’algorithmes pour améliorer les clichés. Mais ce dernier arrivera plus tard, avec iOS 14.2.



Si la photographie est importante, l'iPhone reste donc l'un des meilleurs choix. Ensuite, cela dépend de vos goûts et de vos attentes car un Pixel 5 produit des images avec des tons plus chauds, et un Galaxy Note 20 Ultra amplifie toujours les couleurs. Apple ne s'est jamais lancé dans la bataille aux pixels et préfère se concentrer sur les petits détails afin de rester le plus naturel sur la photo, un peu comme l'écran OLED qui est particulièrement bien calibré sur les iPhone.



Voici des exemples de prises de vue :

Grand angle

Ultra Grand angle

Téléobjectif x2

Téléobjectif x10 (optique 2x et numérique 5x)

Mode Portrait

On remarquera que sur le mode portrait avec le chien, le flouté en arrière-plan est très précis, même autour des poils. iOS 14 combiné à la puce A14 font des miracles, le tout avec une rapidité incroyable. Mais c’est surtout sur iPhone 12 Pro qu’on note un progrès au niveau de la rapidité de l’auto-focus.



Et pour finir sur la photo, quelques clichés de la même scène du pommier mais de nuit.



Photo de nuit avec Mode Nuit

Photo de nuit avec Flash

Photo de nuit avec sans rien

Vidéo

L'autre intérêt de l'appareil photo des iPhone 12 et 12 Pro réside dans la vidéo. Cette année, Apple utilise le Dolby Vision HDR sur toute la gamme. Si les précédents étaient déjà compatibles HDR en vidéo, l'approche de Dolby a quelques avantages. Par exemple lorsque vous filmez une vidéo avec HDR activé, l'iPhone 12 génère désormais des métadonnées HDR à la volée pour chaque image, au lieu de juste pour le fichier vidéo dans son ensemble. Cela signifie que vos images peuvent être optimisées de manière plus détaillée.



Les films tournés à l'iPhone 12 sont bluffants par leur qualité esthétique mais aussi la fluidité. Filmer en Dolby Vision 4K30 sur l'iPhone 12 ou en Dolby Vision 4K60 sur l'iPhone 12 Pro est un réel plaisir. Mais il faut savoir que pour les apprécier sur un autre écran, il faudra que celui-ci soit compatible Dolby Vision. Et la gamme Pro conserve un avantage avec le zoom optique.

Lidar

Parlons maintenant du LiDAR, un nouveau composant vu en premier sur l'iPad Pro de cette année. Ce petit émetteur apposé juste sous l'appareil photo ultra-large de l'iPhone 12 Pro projette la lumière et calcule le temps qu'il faut pour qu'il rebondisse. Ce LiDAR aide l'appareil photo à faire la mise au point plus rapidement, en particulier la nuit, et il permet d'avoir les portraits en mode nuit. C'est probablement l'avantage le plus pratique, mais par la suite, le scanner LiDAR pourrait apporter beaucoup à la réalité augmentée, un domaine dans lequel nous savons qu'Apple investit massivement.

Avec un iPhone 12 Pro, les applications et jeux AR sont plus rapides à afficher les informations qu'avec un autre iPhone grâce à scanner qui permet des calculs 3D de la scène. Vous pouvez essayer Angry Birds AR, Minecraft Earth et autre Pokémon Go pour vous en rendre compte.



Mais le souci c'est qu'à date, peu de gens s'intéressent à la réalité augmentée. C'est donc plus un gadget qu'autre chose pour le commun des mortels, en attendant de vraies expériences de la part d'Apple ou des développeurs. C’est sympa de pouvoir mesurer la taille d’une personne avec l’iPhone 12 Pro, mais si Apple veut le démocratiser, elle va devoir l'intégrer dans toute sa gamme à un moment donné.

Conclusion

Après un premier test des deux nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, il est temps de faire le bilan. Pour la rédaction, l'iPhone 12 est vraiment un excellent choix avec un rapport qualité / prix supérieur à celui de l'iPhone 12 Pro. Pour 250€ de moins, vous avez le même design, les mêmes performances, le même écran et quasiment la même partie photo.



L'iPhone 12 Pro pourrait donc souffrir cette année, victime d'un cannibalisme de son petit frère. Pour l'écart de prix, il offre une finition plus haut de gamme, un stockage doublé de 128 Go contre 64 Go, et un système de caméras plus complet. Le Lidar est la seule grande différence mais il est certain qu'Apple l'intègrera plus tard sur les petits iPhone comme l'iPhone 13. On aurait aimé qu'Apple intègre le 120 Hz sur la gamme Pro, la charge inversée ou d'autres petits plus non négligeable.



Si vous avez un appareil de deux ans ou plus, n'hésitez pas. Si vous avez un iPhone 11, idem. En revanche, si vous avez un iPhone 11 Pro, réfléchissez car la différence n'est pas énorme, surtout tant que la 5G n'est lancée en France.



Notez enfin que l'iPhone 12 Mini est aussi à considérer car il propose les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 12 mais à 809€ et dans un format encore plus compact. C'est en tout cas le modèle le plus attendu à la rédaction.

Notre avis sur "iPhone 12" ( Apple )

La note 4,5 / 5

Acheter l'iPhone 12 sur :

Notre avis sur "iPhone 12 Pro" ( Apple )

La note 4 / 5

Acheter l'iPhone 12 Pro sur :