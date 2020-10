Facebook Gaming lance son service de Cloud Gaming aux USA

Il y a 1 heure

Alban Martin

Facebook Gaming avait été annoncé il y a quelques mois, le voici disponible dans quelques états américains. Le réseau social rejoint les nombreux services de jeux en streaming comme Stadia de Google, xCloud de Microsoft, GeForce Now de Nivida et Luna d’Amazon. Apple Arcade étant un peu différent.



Facebook Gaming : un service mort-né ?

Le groupe mené par Zuckerberg rentre dans la danse mais risque de ne pas rencontrer le même succès. En cause, un catalogue bien maigre et un modèle économique... à la Facebook.



Alors qu'on trouve des jeux mobiles déjà disponibles sur App Store, souvent avec des in-apps, Facebook Gaming y ajoute de la publicité. Les têtes de gondoles sont Asphalt 9: Legends, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, Mobile Legends: Adventure, ou encore WWE SuperCard.



Avec ses quelques jeux gratuits, Facebook explique ne pas vouloir surprendre les joueurs ni leur faire oublier leur console ou PC. Le but est de donner l'accès à des jeux, le tout sans manette.

Facebook Gaming pas sur iOS

Alors que Facebook a lancé son offre sur Android et le Web, iOS n'est pas inclus. On se rappelle que les règles de l’App Store sont très contraignantes mais la firme aurait pu faire comme Luna d'Amazon avec un accès sur Safari. Même Microsoft envisage de s'y prendre de cette manière. Mais Facebook assure que la solution Safari est limitée et pas assez optimisée pour les jeux dans le cloud. Elle ajoute que « Apple traite les jeux différemment et continue à exercer un contrôle sur une ressource très précieuse ».



Le service de cloud gaming de Facebook débute aujourd’hui dans quelques régions aux États-Unis et sa disponibilité sera étendue en 2021.

