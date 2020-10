AMD fait l'acquisition de Xilinx, l'un des fournisseurs d'Apple

Hier à 19:04 (Màj hier à 19:04)

Corentin Ruffin

Réagir

La célèbre firme AMD vient d'annoncer le rachat de la société Xilinx, l'un des plus anciens fournisseurs de la Pomme. Ces derniers sont particulièrement reconnus dans la production de FGPA (field-programmable gate array), comprendre, des réseaux de portes programmables.



Selon certaines sources, le montant de la transaction atteindrait les 35 milliards de dollars en stock, de quoi faire tourner de l'oeil.

Xilinx vient d'être acquis par AMD pour 35 milliards

C'est via un communiqué que Lisa Su, PDG d'AMD, a confirmé l'acquisition de Xilinx, spécialiste de field-programmable gate array :

Cet accord marque la prochaine étape de notre voyage pour faire d'AMD le leader de l'informatique haute performance et le partenaire de choix des plus grandes et des plus importantes entreprises technologiques au monde.

Xilinx est notamment connu pour travailler avec Apple depuis de nombreuses années, apportant un type de puce qui peut être reconfiguré après la production et l'installation dans un appareil.



Dans le cadre de cet accord, le PDG de Xilinx, Victor Peng, rejoindra AMD en tant que président responsable des activités du fabricant de puces Xilinx.



On parle d'un accord effectué via des actions, pour un montant évalué à 35 milliards de dollars. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de 2021.



Source