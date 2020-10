Vente d'iPhone : une entrée par reconnaissance faciale en Corée du Sud

Alexandre Godard

Nouveauté du côté de la Corée du Sud, un magasin qui vend des objets high tech avec une entrée par reconnaissance faciale et sans employés. Voyons ensemble à quoi ressemble ce nouveau projet qui ouvre ses portes ce vendredi.





On le sait, la Corée du Sud est parmi les premiers en ce qui concerne la technologie. Alors que nous n'avons pas encore de bornes 5G actives dans l'hexagone, la Corée du Sud est équipée en 5G depuis déjà pas mal de temps. Pour garder son avance sur les autres dans ce domaine, voilà que l'on apprend que ce vendredi 30 octobre 2020, à Séoul, un magasin nommé T-Factory 24 va ouvrir ses portes avec un accès au magasin par reconnaissance faciale.

Concrètement, pour entrer dans le magasin, vous passerez par une reconnaissance faciale devant une caméra et un système d'inscription et ainsi vous pourrez vous baladez et regarder les articles. Ce système d'inscription permettra l'achat de produits high tech et tout particulièrement d'iPhone très rapidement. Vous l'aurez compris, grâce à ce tout nouveau système, plus besoin d'employés à l'intérieur du magasin, tout se passe sur des écrans. Il est même expliqué qu'en ces temps de pandémie, des portes coulissantes automatiques ont été installés pour protéger les clients.



Voilà un nouveau pas vers la robotisation de notre monde, un débat qui fait énormément parler ces dernières années, le remplacement de l'humain par le robot. Car il faut tout de même le souligner, même si l'idée semble assez astucieuse et devrait plaire à la plupart des personnes qui iront dans cette boutique, si à l'avenir plus personne ne peut travailler car un robot (l'intelligence artificielle) le remplace, qui va pouvoir acheter les produits.



N'hésitez pas à nous donner votre avis positif ou négatif sur ce genre de nouvelle boutique sans employés qui devrait voir de plus en plus le jour dans les années à venir.



Source