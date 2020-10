Apple fait son maximum pour créer son propre moteur de recherche

Le partenariat entre Google et Apple, qui permet à Apple de proposer Google comme moteur de recherche par défaut dans Safari pourrait à l'avenir être jugé anticoncurrentiel. De ce fait, Apple s'active en coulisses et accélère la cadence en ce qui concerne la création de son moteur de recherche maison.

Apple accélère sur la création de son propre moteur de recherche

Depuis des années, Apple travaille sur un sujet qui devrait bien voir le jour à un moment, à savoir, son propre moteur de recherche. Pour rappel, il y a déjà 5 ans, Apple avait confirmer l'existence de son robot "Applebot" présent justement pour aider au développement de ce fameux moteur de recherche.

Pour parler rapidement de l'histoire, Google est actuellement le moteur de recherche par défaut dans Safari et pour cela, la firme de Mountain View verse à Apple chaque année entre 8 et 12 milliards de dollars. Mais c'est là que le problème arrive, des enquêtes antitrust estiment que ce "partenariat" est anticoncurrentiel. Si cet accord entre les deux géants américains est réellement jugé anticoncurrentiel, Apple perdrait la une énorme somme d'argent, ce que la marque à la pomme voudrait à tout prix éviter bien évidemment.



Mais créer son propre moteur de recherche n'est pas chose facile, même quand on s'appelle Apple et que l'on pèse des milliards. De plus, Apple nous parle depuis des années (de manière intensive) de la protection de notre vie privée sur internet, hors créer un moteur de recherche pourrait justement ne pas être très compatible avec ce sujet.



Apple doit donc trouver une solution pour les années à venir en ce qui concerne le moteur de recherche pour Safari.



