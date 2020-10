Clips : grosse mise à jour d'Apple pour l’iPhone 12

Clips s'offre une nouvelle mise à jour qui bien évidemment concerne l'iPhone mais aussi l'iPad et surtout, ajoute la compatibilité avec les technologies dont dispose l'iPhone 12 comme le Dolby Vision HDR.





Cela faisait un sacré bout de temps que l'on n'avait pas entendu parler de l'application Clips d'Apple. Voici donc une toute nouvelle mise à jour, la plus grosse jamais réalisée sur l'application d'après Apple.

Au niveau des nouveautés majeures, on retrouve :



Le communiqué d'Apple :

Clips, l'application de création vidéo d'Apple pour iOS, reçoit sa plus grande mise à jour à ce jour avec des fonctionnalités très demandées qui permettent à quiconque de prendre un iPhone ou un iPad plus facilement que jamais et de commencer à créer des vidéos amusantes et multi clip, aucune expérience d'édition n'est nécessaire. Clips 3.0, disponible aujourd'hui dans l'App Store, propose une interface simplifiée et des navigateurs plein écran sur iPhone qui simplifient encore davantage l'enregistrement et l'ajout d'effets. Sur iPad, Clips prend en charge l'orientation paysage, Scribble avec Apple Pencil et l'utilisation d'une souris ou d'un trackpad Bluetooth. La nouvelle version permet également aux utilisateurs de créer des vidéos dans plusieurs proportions, y compris horizontales et verticales, idéales pour créer du contenu accrocheur pour les histoires Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Et Clips 3.0 est optimisé pour enregistrer et partager du contenu en HDR à l'aide des caméras orientées vers l'arrière sur tous les modèles d'iPhone 12. Pour les vidéos qui se démarquent par des couleurs et un contraste incroyable, Clips prend en charge la capture vidéo HDR à l'aide des caméras orientées vers l'arrière sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Les utilisateurs de clips peuvent enregistrer des séquences HDR directement dans leur projet et ajouter plus de photos et de vidéos HDR à partir de leur bibliothèque de photos. Les clips partageront même automatiquement la vidéo finale sous forme de fichier Dolby Vision HDR.