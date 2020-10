Poitrine et nudité : Instagram met en place de nouvelles règles

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Au sein du réseau social Instagram, il était difficile de démêler les possibilités avec la nudité et l'affichage des poitrines.



Si la plupart des amateurs de la discipline utilisaient des émoticônes pour cacher leurs attributs, les responsables mettent enfin les choses au clair sur ce qui est possible et impossible.



Désormais, il sera possible d'enlacer ses seins, mais pas les compresser...

Instagram fait le point sur les boobs

Nous n’autorisons pas le fait de se compresser les seins car c’est souvent associé à du contenu pornographique, mais nous savons que nous avons commis des erreurs dans la manière dont cela a été appliqué, notamment à l’égard de la communauté grande taille.



Instagram va donc mettre à jour sa politique sur la nudité, souvent pointée pour pudibonderie et surtout sur un manque d’objectivité. Désormais, il sera possible d'enlacer ou de tenir sa poitrine pour ne pas être victime d'une censure, mais à contrario, on ne pourra pas compresser ses seins.



Un porte-parole d'Instagram a précisé :

Avoir des retours de membres de la communauté 'body positive' nous a aidés à comprendre les limites de cette politique et comment nous pouvions l’améliorer.

Espérons donc que ce point noir du réseau social s'améliore avec ces nouvelles règles.



