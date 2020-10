TousAntiCovid : l'application atteint 4,2 millions de téléchargements

Sortie fin octobre, la nouvelle version de l'application StopCovid semble rencontrer plus de succès que son prédécesseur. En effet, disponible sur l'App Store et le Play Store, TousAntiCovid aurait déjà atteint les 4,2 millions de téléchargements.



Si cette dernière avait pour ambition d'effacer les déboires de la première mouture, elle semble encore trop légère et comporte toujours des lacunes face à d'autres pays.





TousAntiCovid dépasse les 4 millions de téléchargements

Il fallait masquer l'échec de la première application StopCovid, et pour cela, le gouvernement a fait le choix d'un changement d'identité pour sa version 2.0.



La façon de fonctionner reste néanmoins la même que sa grande soeur, mais TousAntiCovid peut se vanter d'être plus claire et de comporter plus d'informations sur le coronavirus.



Aujourd'hui, nous apprenons que l'application a dépassé les 4,2 millions de téléchargements en France, dont il faut tout de même "retirer" les 2,5 millions de téléchargements de StopCovid.



Si les téléchargements sont un bon indicateur des tendances, il faut tout de même attendre d'en savoir plus sur le pourcentage d'utilisateurs journaliers.



Un succès contrasté donc, qui ne reflète pas encore de la réussite de cette nouvelle version de l'application. Pour rappel, TousAntiCovid est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store.

