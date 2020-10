Football Manager 2021 Mobile est disponible en précommande

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Le mois dernier, nous vous annoncions que le jeu Football Manager 2021 Mobile (v12.0.0, 1,2 Go, iOS 9.0) dévoilait enfin sa date de sortie, tout comme son grand frère pour tablettes et Nintendo Switch. C'est donc le 24 novembre prochain que nous aurons la possibilité de prendre les reines d'un club de football et ainsi tenter de devenir le meilleur.



Aujourd'hui, nous avons le droit à de nouvelles informations sur le jeu, puisque celui-ci est dès à présent disponible en précommande sur l'App Store. De quoi nous faire saliver d'impatience...

Football Manager 2021 Mobile, meilleur allié face au confinement ?

Laissez votre empreinte sur le beau jeu dans FM21 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Découvrez le plaisir d'élaborer l'équipe et la stratégie les plus susceptibles de vous rapporter le trophée, où et quand vous voulez. Avec plus de 60 ligues de 24 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour une aventure à l'étranger avec l'un des clubs majeurs du circuit ou pour la gloire à domicile ?



Pour rappel, Football Manager 2021 est une version allégée du jeu, spécialement prévue pour les mobiles. On sait également que Football Manager Touch, version plus complète, verra également le jour sur iOS et Android, mais nous n'avons pas encore la date de sortie du jeu.

