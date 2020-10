Micromania va livrer les PS5 et Xbox à cause du coronavirus

La pandémie de coronavirus oblige certaines enseignes à fermer et donc se réorganiser. En ce qui concerne les jeux vidéo, les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X sont prévues pour ce mois de novembre mais les magasins devant fermer, il va falloir passer par une livraison.

Micromania va livrer les Xbox Series S/X et PS5

Le Président E. Macron l'a annoncé hier lors de son allocution, à cause de la pandémie de coronavirus que nous ne maîtrisons plus du tout, tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes ce jeudi 29 octobre 2020 au soir. Les jeux vidéo font partit de la catégorie non essentielle et c'est donc logique que l'enseigne numéro 1 en France de jeux vidéo Micromania va fermer ses portes ce soir.

Même si la situation sera réévaluée dans deux semaines, on se doute bien qu'on est parti pour plusieurs semaines voire même plusieurs mois dans ces conditions. C'est ainsi que Micromania se retrouve dans l'urgence en ce qui concerne les ventes des prochaines consoles Next Gen prévues pour le 12 et le 19 novembre. En effet, énormément de monde à réservé sa console chez Micromania et se demande comment cela va-t-il se passer maintenant.



Depuis ce matin, Micromania appel tous ses clients qui ont précommandé une nouvelle console pour les inviter à venir sur place échanger le ticket de caisse, régler la totalité de la commande (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait) et donner votre adresse pour que Micromania puisse vous l'envoyer par la Poste. En effet, vu qu'il ne sera pas possible de venir la récupérer sur place, Micromania va procéder par livraison.



Vous l'aurez donc compris, si vous êtes concernés par cet article, rendez-vous avant 19h30 ce soir dans votre magasin Micromania pour planifier tout ça.



Même s'il est vrai que le jeux vidéo n'est pas primordial en ces temps de pandémie, la déception sera au rendez-vous pour celles et ceux qui s'attendaient à aller chercher leurs consoles le jour de la sortie à la première heure, oui, c'est une année étrange.