Un sondage montre l'incroyable succès de l'iPhone Upgrade Program

Hier à 20:34

Julien Russo

2

Ce programme n'est pas proposé en France, mais il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. L'iPhone Upgrade Program est un abonnement mensuel révolutionnaire qui change votre vision de l'achat de smartphone. Un récent sondage mené par RBC Capital Markets révèle que le programme d'Apple rencontre beaucoup de succès !

Bientôt disponible en France ?

Vous êtes nombreux à espérer l'arrivée prochaine de l'iPhone Upgrade Program en France. Il s'agit d'un abonnement mensuel à un tarif variable qui existe depuis 2015 et qui permet à tout client Apple d'avoir un nouvel iPhone chaque année avec l'assurance AppleCare+.

Il faut savoir que ce programme n'est pas un achat, mais une location que vous effectuez auprès d'Apple, en effet au-delà de la première année, la firme de Cupertino va vous envoyer le nouvel iPhone et en échange vous devrez rendre (en bon état) l'iPhone avec lequel vous avez passé une année complète !

Dans les pays où ce programme existe, de plus en plus de consommateurs choisissent de passer par l'abonnement mensuel plutôt que d'investir plus de 1000€ dans la dernière génération d'iPhone.

Différents tarifs sont proposés, par exemple cette année pour l'iPhone 12 Pro Max 512 Go, le tarif est de 66,58$/mois, vous paierez bien évidemment moins cher si vous choisissez l'iPhone 12 ou le 12 Mini (35,33$/mois).

D'après le sondage, ce mode de fonctionnement à renouvellement annuel plait beaucoup aux clients qui se disent à 25% capables d'y adhérer prochainement.

L'iPhone Upgrade Program permet à la firme de Cupertino de capter un nouveau genre de client qui ne souhaite pas dépenser une grosse somme dans un smartphone, mais qui est prêt à payer un abonnement tous les mois, comme s'ils payaient un crédit à l'année. Grâce à ce système qui pourrait prochainement arriver en Europe (on l'espère), Apple pourrait faire gonfler ses parts de marché !



Source