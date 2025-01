Le Redmi Turbo 4 montre la voie à l'iPhone SE 4

Le Redmi Turbo 4 a été officiellement lancé, et, bien qu'il soit sous Android, il nous intéresse beaucoup. La filiale de Xiaomi, qui vend plus de téléphones qu'Apple en Asie, offre un rapport qualité / prix qui met mal à l'aise l'iPhone SE. Batterie monstre, écran OLED 120 Hz ou encore recharge ultra rapide, il est pourtant vendu moins de 300 €...

Un modèle milieu de gamme incroyable

Le Redmi Turbo 4 impressionne tout d'abord avec son autonomie grâce à une batterie de 6 550 mAh qui prend en charge la charge filaire de 90 W. De quoi tenir jusqu'à 3 jours d'après la société et facilement la journée même en utilisation intensive.



Le téléphone dispose également d'un écran OLED LTPS de 6,77 pouces, offrant une résolution de 1220p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 3 200 nits et est protégé par Gorilla Glass 7i d'après la fiche officielle.

Les amateurs de photographie apprécieront sa configuration à double caméra, qui comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS et un objectif ultra-large de 8 mégapixels, complété par une caméra selfie frontale de 20 mégapixels. Pour la durabilité, le Redmi Turbo 4 est certifié de manière impressionnante avec IP66, IP68 et IP69 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Il est livré préinstallé avec Xiaomi HyperOS 2.0 basé sur Android 15, offrant une expérience logicielle moderne. La connectivité est complète avec Bluetooth 6.0, NFC, un port infrarouge, la prise en charge 5G, USB Type-C et Wi-Fi 6, ce qui est incroyable pour un tel prix.



Côté processeur, le Turbo 4 s'offre même le luxe d'inaugurer le chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra, une puce qui fait mieux en multicoeurs que les Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 et le Snapdragon 8s Gen 3.

Comparaison avec l'iPhone SE

Conception et fabrication : l'iPhone SE (2022) a un design plus compact avec un écranRetina LCD de 4,7 pouces, qui est nettement plus petit que l'écran OLED du Turbo 4 qui tourne à 120 fps. Le Redmi est par contre un plus imposant : hauteur 161 mm, largeur 75.2 mm, épaisseur 8.1 mm, poids 203 grammes. Mais le design est très similaire avec le futur SE, inspiré de l'iPhone 14.

Batterie et charge : l'iPhone SE a une batterie beaucoup plus petite de 2018 mAh et prend en charge une charge filaire plus lente de 20 W, ce qui fait du Redmi Turbo 4 un grand gagnant en termes d'autonomie de la batterie et de vitesse de charge.

Performances : alors que l'iPhone SE utilise la puce A15 Bionic d'Apple, connue pour son efficacité et ses performances sous iOS, la MediaTek Dimensity 8400-Ultra du Redmi Turbo 4 offre des performances compétitives, notamment dans les tâches multicœurs.

Appareil photo : L'iPhone SE dispose d'un seul appareil photo arrière de 12 MP, qui bénéficie de la photographie computationnelle d'Apple pour une bonne qualité photo. En revanche, la configuration à double caméra du Redmi Turbo 4 offre plus de polyvalence avec une option ultra-large, bien que la comparaison de la qualité photo nécessiterait des tests en conditions réelles.

Expérience logicielle : L'iPhone SE exécute le dernier iOS, toujours inégalé. D'autre part, le Redmi Turbo 4 propose Android 15 avec HyperOS 2.0, offrant une personnalisation étendue mais une expérience utilisateur potentiellement moins rationalisée par rapport à iOS.

Connectivité et fonctionnalités : L'iPhone SE prend en charge la 5G mais ne dispose pas de certaines des options de connectivité comme un port infrarouge présent dans le Redmi Turbo 4. Les deux appareils prennent en charge la technologie NFC, mais les nouvelles normes Bluetooth et Wi-Fi du Turbo 4 sont un autre atout.

En résumé, le Redmi Turbo 4 est ce qu'aimerait les clients de l'iPhone SE, à savoir un appareil performant et pas cher. Des technologies comme le 120 Hz existent depuis plus de dix ans sur smartphone, de même que la recharge très rapide ou un écran OLED digne de ce nom. Mais qu'on se rassure, Apple entend bien rattraper une partie de son retard avec l'iPhone SE de 4ème génération, potentiellement appelé iPhone 16E. Il devrait disposer d'une dalle OLED avec Face ID, d'un appareil photo 48 Mégapixels ou encore d'un design à jour. Mais pas sûr que l'autonomie soit aussi bon que celle du Turbo 4.



Le Redmi Turbo 4 devrait être disponible dans le monde entier sous le nom de Poco X7 Pro.