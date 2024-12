Apple remonterait le prix de l'iPhone SE 2025

Alors que nous attendons avec impatience l'arrivée de l'iPhone SE 4, parfois appelé iPhone 16e, avec une fenêtre de lancement aux alentours de mars 2025, voici une mauvaise nouvelle à propos de son prix. D'après les dernières informations d'un expert, l'addition serait plus salée en 2025.



Pendant ce temps, Apple est également occupé à préparer les différents iPhone 17 attendus plus tard en 2025.

Un prix en hausse

Selon le célèbre informateur yeux1122 sur Naver, l'iPhone SE 4 devrait être vendu juste sous les 500 $ aux États-Unis, soit 499 $. Cela représente une augmentation substantielle par rapport au prix de départ du modèle actuel, sans pour autant être surprenant. Comme indiqué récemment, l'actuel iPhone SE (2022), le modèle de troisième génération, commence à 429 $ / 529 €, grâce à un prix ajusté au printemps dernier, soit plus de deux ans après sa sortie. Auparavant, il était affiché à 559 € chez nous entre 2022 et 2024, mais il a été retiré de la vente la semaine dernière.



L'écart se justifie assez facilement :

Nouvel écran OLED (à la place du LCD)

Face ID (à la place de Touch ID)

Batterie plus grande

Design plus premium

Appareil photo 48 mégapixels

Modem 5G d'Apple

De plus, si le modèle de base devrait être livré avec 64 Go de stockage, certaines fuites indiquent que l'iPhone SE 4 pourrait commencer à 128 Go de stockage, de quoi mieux faire passer la pilule.



Comme toujours les taux de change influenceront le prix à l'échelle mondiale. Cela signifie que le coût de l'iPhone SE 4 pourrait varier en fonction de votre pays, certains comme la France seront bien lotis, d'autres comme le Brésil payant pratiquement le double. Apple s'efforcera globalement de maintenir le prix accessible, étant donné qu'il s'agit de son option d'entrée de gamme.



Comme vu ce week-end, la nouvelle version de l'iPhone SE devrait arborer un design moderne, remplaçant Touch ID et le bouton d'accueil par une dalle OLED et Face ID, semblable au look de l'iPhone 14 de 2022. Alors qu'Apple se prépare à la fois pour l'iPhone SE 4 et la série iPhone 17 avec de grandes nouveautés sur les modèles standards (dont le 90 / 120 Hz), les clients n'auront aucune excuse pour ne pas renouveler en 2025.