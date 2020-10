585 millions d'abonnés aux services Apple

Il y a 42 min (Màj il y a 39 min)

Alexandre Godard

1

Apple a publié ses chiffres pour le T4 2020 et en a profité pour donner d'autres donnés, notamment en ce qui concerne le nombre d'abonnés payants aux services Apple. À en juger par les chiffres évoqués, Apple se porte très bien dans ce domaine.

585 millions d'abonnés payants aux services Apple

Hier soir, Apple a publié ses résultats pour le T4 2020, des chiffres globalement très bons même si le retard de la sortie de l'iPhone 12 s'est fait sentir. À travers ces résultats, il y a un chiffre dont on n'avait pas encore parlé, qui n'est autre que 585 millions. C'est le nombre "d'abonnés payants" aux différents services proposés par la marque à la pomme. La firme de Cupertino compte même dépasser les 600 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. En revanche, on ne connait pas la répartition entre Music, TV+, Arcade, iCloud et autre.



Pour continuer à progresser, quoi de mieux que la sortie du nouveau bundle d'Apple nommé "Apple One", regroupant plusieurs services à un moindre coût ? Ce service est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui en France est va sûrement marcher très fort, à suivre dans les mois à venir...



Source