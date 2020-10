Apple lance un programme de remplacement gratuit des AirPods Pro

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple reconnaît qu’un problème touche les AirPods Pro dans un nombre suffisamment important pour mettre en place un programme de réparation. En effet, les AirPods Pro sont touchés par des problèmes de son, que ce soit un grésillement ou une réduction de bruit défectueuse.

Un problème de son ? Apple change vos AirPods Pro

D’après Apple, un « nombre limité » d’AirPods Pro fabriqués avant octobre 2020 peut présenter une des anomalies suivantes :

Grésillements ou bruits statiques dont l’intensité augmente dans un environnement bruyant, lors d’un entraînement ou au cours d’un appel téléphonique

Fonctionnement incorrect de la technologie de réduction du bruit, provoquant notamment une baisse du son de basse ou une augmentation des sons en arrière-plan (par exemple, ceux produits par la circulation ou par un avion)

L’AirPod Pro concerné (le gauche, le droit ou les deux) sera remplacé gratuitement par Apple ou par un centre de services agréé Apple. Une bonne nouvelle pour les clients qui subissent ce genre de désagrément.

Pour remplacer un AirPod, la firme propose trois options avec un rendez-vous en Apple Store, dans un centre de service agréé Apple ou via l’assistance Apple. Étant donné que nous sommes assignés à résidence avec le confinement, l’option à distance est la plus pratique.



Attention, veillez à ce que le problème soit bien là car les AirPods Pro seront examinés avant toute intervention pour vérifier qu’ils sont éligibles à ce programme.



Apple précise que le boîtier des AirPods Pro n’est pas concerné et ne sera pas remplacé. De même, ce programme n’étend pas la durée de la garantie standard des AirPods Pro.



Qui a déjà connu ce genre de souci avec ses AirPods Pro ?