L’EQUIPE ajoute les widgets pour iOS 14

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3

L’application du quotidien sportif le plus lu en France vient d’ajouter une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs qui sont passés à iOS 14. L’équipe propose une mise à jour contenant les widgets d’actualité en trois tailles. On aurai aimé avec le widget « scores » mais c’est déjà un premier pas.



Enfin ! Les widgets L'Équipe sont arrivés.



Avec la version 9.19 de L’équipe, vous pourrez profiter des nouveaux widgets apportés par iOS et iPadOS 14. Pour le moment limités à l’actualité, ils sont disponibles en trois tailles. Mais les développeurs ont tout de même prévu un truc en plus.



Tous les matins jusqu'à 9h, les widgets mettent en avant la Une du journal sur l’écran d'accueil. Au clic, la version numérique du jour s'ouvrira immédiatement sur votre appareil. Ensuite, le reste de la journée, c'est l'information en Une du site qui s'affiche, pour connaître l'actualité sportive la plus chaude en un seul coup d'oeil. Un clic ouvrira alors l’article correspondant.



Une bonne nouvelle mais on attend désormais le widget des scores et résultats !

Comment les ajouter ?

Pour pouvoir afficher les widgets sur votre iPhone et votre iPad, c'est très simple, il suffit de suivre notre tutoriel. En gros, il faut rester appuyer sur une zone libre de votre écran puis appuyer sur le bouton « + » pour afficher la liste des widgets.

Télécharger l'app gratuite L’EQUIPE