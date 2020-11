A3: STILL ALIVE : sortie le 10 novembre pour le MMORPG de NetMarble

Après les succès de The Seven Deadly Sins Grand Cross ou encore Marvel Futur Fight, Netmarble prépare le lancement de son prochain titre free-to-play en Occident : A3 Still Alive.



Si la version sud-coréenne cartonne, les joueurs américains et européens n'ont toujours pas pu mettre la main sur A3 Still Alive, un jeu de type Action RPG en monde ouvert basé sur le MMO A3. Mais la semaine prochaine, on retrouvera donc une ambiance dark fantasy et un moteur graphique de haut vol avec ce titre de Netmarble qui vient clairement faire de l'ombre à Black Desert et autre Dragon Raja.



A3: STILL ALIVE : un MMORPG classique

Comme ses concurrents, A3 Still Alive se dote de graphismes bluffants qui mettront à mal votre appareil. Pour avoir droit à des animations fluides et à des effets de lumière et d'ombre spectaculaires, mieux vaut être équipé d'un iPhone récent type iPhone 11 ou d'un iPad Pro par exemple.



Au départ, le mode solo nécessite de choisir sa classe et son personnage que l'on peut personnaliser à volonté, toujours dans le style très polissé des animés asiatiques. On dénombre cinq classes (le Berserker, le Templier, la magicienne, l’assassin et l’archère) avec à chaque fois des mécaniques de jeux propres.



Toutes les qualités d'un bon MMORPG sur mobile sont là, Netmarble ne s'y est pas trompé avec du classique redoutablement efficace. La vue de haut ne met pas aussi bien en avant la plastique de Still Alive comme un Dragon Raja, mais cela facilite le gameplay type hack & slash qui permet une action soutenue, même sur écran tactile. On se déplace facilement, on attaque et on se défend sans mal, pour peu qu'on ait déjà joué à ce type de jeux. Pour améliorer sont personnage, outre les compétences à glaner et à assigner, il y a les micro-transactions, les fameux in-apps. A voir sur le long terme, mais c'est désormais la maladie des jeux gratuits au téléchargement.



Pour gagner en notoriété afin de renforcer compétences et équipement, il faudra s'adonner à toutes les quêtes possibles. Mais rassurez-vous, pour ceux qui veulent aller gagner du temps, Netmarble a prévu des déplacements et des combats en mode automatique. Une fonctionnalité très pratique qu'il faudra doser prudemment pour ne pas voir partir en fumée une partie de ses efforts.



Dans la même veine, Still Alive propose aussi de nombreuses batailles stratégiques avec les membres de votre guilde. Oui, on peut former des alliances et aller combattre d'autres équipes pour conquérir leur territoire.



Dernier point sur le gameplay avec les Soul Linkers, des supports de combat qui permettent, en un clic, d'acquérir quelques bonus en plein effort.

Mais avec un Battle Royale !

Si l'ensemble est classique (mais de grande qualité), l'originalité de A3 Still Alive réside dans son mode Battle Royale. Disponible pour tout le monde, même les débutants au niveau 1, cette compétition entre joueurs vous permet d'allonger la durée de vie, mais aussi et surtout, de gagner de l’expérience et des armes pour votre personnage dans l’aventure solo.



Avec votre personnage, vous choisissez une arme et vous partez à la recherche d'autres joueurs à combattre dans une petite zone. Et régulièrement, il faut se déplacer afin de rejoindre une nouvelle zone pour ne pas mourir



Un contenu gigantesque qui sera également accompagné prochainement des boss de guilde, d'un système de raid ou encore des donjons.



A3: STILL ALIVE pèse tout de même 4 Go, prévoyez donc de la place sur vos iPhone et iPad. En revanche, la compatibilité est large avec iOS 9 requis et un iPhone 5s minimum. Still Alive est en précommande avec une sortie calée au 10 novembre.

