Apple One : Des remboursements pour ceux qui ont pris un abonnement à l'année

Il y a 1 heure

Julien Russo

6

Disponible depuis la fin de semaine dernière, Apple One présente deux packs (Individuel et Famille) qui vous permettent de retrouver les meilleurs services Apple avec une remise sur l'offre groupée. Pour les consommateurs c'est un bon plan puisque vous faites des économies jusqu'à 8€/mois, pour Apple c'est une idée de génie puisque cela permet fidéliser ses clients !

Des remboursements sont possibles

Vous êtes nombreux à avoir craqué sur l'une des deux offres Apple One. Il faut dire que si vous payiez chaque service d'Apple au prix fort, vous en sortez complètement gagnant. Cependant, une multitude de personnes se sont interrogées quant à leur abonnement annuel qu'ils avaient déjà payé. Sur Apple TV+ ou encore Apple Music, il est possible de payer son abonnement à l'année afin de faire une petite économie. Étant donné que la somme a déjà été prélevée sur votre compte bancaire, comment cela se passe si vous souscrivez à Apple One ?

D'après le média iPhone in Canada, la firme de Cupertino s'apprête à effectuer des remboursements au prorata de votre période d'abonnement annuel restante. Le versement va se réaliser sur votre moyen de paiement qui se trouve sur votre Apple ID.

Pour l'instant, il n'y a pas de date pour ce remboursement, mais il devrait arriver de façon imminente. Ce qui est formidable, c'est que vous n'avez rien à faire, Apple va effectuer ce remboursement automatiquement. La firme de Cupertino vous préviendra probablement par mail dès que l'action aura été effectuée !

En ce qui concerne les personnes qui ont pris Apple One tout en étant toujours dans la période de gratuité d'Apple TV+, d'après les indiscrétions autour du sujet, un remboursement n'est pas d'actualité.

Apple One est disponible en France avec deux tarifs, vous avez :

Individuel : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour seulement 14,95€/mois (économie de 6€)

: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour seulement (économie de 6€) Famille : Apple Music Famille, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud pour seulement 19,95€/mois (économie de 8€)

Les forfaits aux États-Unis, Canada, Australie et Royaume-Uni ont un forfait supplémentaire à la France, celui-ci coûte 29,95$/mois et ajoute en plus Apple News+, Apple Fitness+ et plus de stockage iCloud. Ces deux services ne sont pas encore disponibles en France, c'est pour cette raison que Apple n'a pas proposé ce forfait dans sa grille tarifaire Apple One.



Pour souscrire à Apple One, vous pouvez suivre notre tutoriel, n'oubliez pas, vous avez un mois d'essai qui vous attend bien sagement !