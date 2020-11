Keynote "One More Thing" : Un troisième rendez-vous le 10 novembre !

Les rumeurs avaient vu juste (encore une fois), Apple vient d'annoncer un troisième événement pour le mois de novembre avec cette fois des annonces qui tourneraient autour du Mac. En effet, la firme de Cupertino présenterait les premiers Mac qui auront Apple Silicon, cet événement marquera donc l'arrêt définitif de la collaboration avec Intel pour les processeurs des Mac.

Rendez-vous le 10 novembre pour les premiers Mac Apple Silicon

Avez-vous quelque chose de prévu pour le 10 novembre en soirée ? Si oui, vous pouvez déjà tout annuler.

Tim Cook et le reste de l'équipe vous donnent rendez-vous pour une troisième annonce qui devrait concerner cette fois l'arrivée de nouveaux Mac avec Apple Silicon.

Avec un slogan qui attire la curiosité, la firme de Cupertino explique qu'elle a "Encore une chose" à nous dire... Pour rappel, Tim Cook avait annoncé lors des derniers résultats trimestriels que l'entreprise n'avait pas encore tous déballés et qu'il restait encore des surprises avant l'année prochaine !