Première mise à jour pour Dark Sky Weather depuis son rachat par Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

En mars dernier, Apple a voulu donner un coup de booster à son application Météo : pour cela, ils ont sorti le chéquier et racheté Dark Sky Weather (v6.8.5, 42 Mo, iOS 11.0), une application très réputée aux États-Unis (et beaucoup moins en Europe, où elle n'est pas disponible).



Depuis, silence radio... On ne sait toujours pas ce que la Pomme va piocher dans cette dernière, pour améliorer l'outil natif présent sur nos iPhone. Aujourd'hui, les développeurs reviennent enfin à la charge avec une mise à jour pour iOS 14 et watchOS 7.

Dark Sky Weather passe à et watchOS 7 et iOS 14

On se rappelle de la polémique, peu de temps après l'annonce du rachat de Dark Sky Weather par Apple... Les utilisateurs Android, très friands de l'application, avaient déchanté sur les réseaux sociaux et on les comprend : suite à la transaction, la Pomme avait alors supprimé la version disponible sur le Play Store.



Depuis, des mois ont passé et nous attendions des nouvelles de l'application météo, chose qui vient d'arriver aujourd'hui. En effet, une mise à jour vient d'arriver et apporte une compatibilité avec les récents iOS 14 et watchOS 7.



Espérons que Dark Sky Weather pointe le bout de son nez en France un jour prochain.

