WhatsApp : suppression automatique des messages

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir

WhatsApp Messenger devrait bientôt recevoir une nouvelle mise à jour en ce qui concerne la suppression automatique des messages. C'est grâce à la FAQ de WhatsApp que l'on en apprend plus.





Nouvelle option pour WhatsApp

C'est une fonction qui n'est pas encore disponible mais qui ne devrait pas tarder à voir le jour, la suppression automatique des messages après un certain temps. Dans la partie FAQ de WhatsApp, une page spéciale explique comment cela fonctionne.



Rien de bien compliquer, il vous suffira d'aller sur la discussion en question, cliquer sur le contact et activer "messages temporaires". Une fois cette étape effectuée, les messages de cette discussion s'effaceront automatiquement après 7 jours. Bien évidemment, WhatsApp en profite pour rappeler que chacun pourra choisir ou non cette option dans la discussion en question.

Il est aussi expliqué que cela ne changera rien en ce qui concerne les autres options activées comme par exemple la sauvegarde automatique des fichiers dans une discussion ou encore la sauvegarde d'une discussion qui pour le coup n'effacera donc pas définitivement les messages après 7 jours, du moins il en restera une trace.



Vous l'aurez compris, cette option est bel et bien là seulement pour ceux qui veulent qu'un tri automatique soit effectué dans leur discussion WhatsApp pour éviter que cela prenne de la place inutilement.



N'hésitez pas à nous donner votre avis par commentaires.



Source

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger