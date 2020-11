Apple Pay : La compatibilité avec Bank of Ireland est arrivée

Bank of Ireland Mo Apple continue sa conquête mondiale avec son paiement sans contact sur l'iPhone et l'Apple Watch. La firme de Cupertino vient de conclure un nouvel accord avec l'une des plus grosses banques d'Irlande, il s'agit de la "Bank of Ireland". Après plusieurs années à hésiter d'inclure Apple Pay dans ses offres, sous la pression de ses clients, l'établissement bancaire a enfin cédé et permet les paiements via Apple Pay.

Apple Pay disponible chez Bank of Ireland

Après l'arrivée aujourd'hui d'Apple Pay chez la CBC Mobile en Belgique, Apple a annoncé aujourd'hui un second partenariat. Fondée en 1783, Bank of Ireland est une banque privée qui propose ses services en Irlande, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Ce partenariat est très stratégique puisqu'il permet à de nombreux Irlandais d'accéder au paiement sans contact dans les boutiques et même en ligne sur les sites qui proposent le paiement via Apple Pay.

Si vous êtes concerné par cette bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant ajouter votre carte bancaire dans l'application Wallet de votre iPhone et de votre Apple Watch, l'activation est prête.

La demande pour Apple Pay en Irlande est très importante, la société Curve qui s'occupe de regrouper les cartes d'autres banques en une seule carte bancaire virtuelle a récemment enregistré une augmentation des inscriptions de +78%. En effet, les établissements bancaires en Irlande ont pris énormément de temps à répondre à la demande des clients, du coup beaucoup ont choisi cette alternative.

Un rapport de The Indépendant explique : "La société Fintech Curve a récemment signalé un pic d'utilisateurs irlandais après avoir ajouté plus de fonctionnalités pour les paiements mobiles. La directrice des opérations Nathalie Oestmann a déclaré que la société avait vu une augmentation de 78% des inscriptions en Irlande en août. Curve fournie Apple Pay et Google Pay aux utilisateurs dont les banques peuvent ne pas fournir ces services."



Si en France (quasiment) toutes les banques proposent Apple Pay, dans de nombreux pays dans le monde, les utilisateurs ne peuvent pas encore payer avec leur iPhone et Apple Watch. La firme de Cupertino fait bien évidemment son maximum pour conclure les accords nécessaires afin que chaque utilisateur d'iPhone profite des joies du paiement sans contact depuis son smartphone.

Pourquoi autant de temps ?

Vous êtes-vous demandé pourquoi votre banque a pris (ou prend) beaucoup de temps pour conclure l'accord Apple Pay ? On se dit, ce pourrait être quelque chose d'avantageux qui provoquerait l'ouverture de nouveaux comptes bancaires...

Cependant, le contrat Apple Pay est assez contraignant pour les banques, ce qui pose problème dans les négociations, c'est la commission !

La firme de Cupertino est très gourmande et n'accepterait pas de baisser sa commission sur chaque paiement réalisé via Apple Pay. Plusieurs établissements bancaires ont révélé que les discussions avec Apple terminaient toujours avec la fameuse phrase "maintenant, c'est à prendre ou à laisser".

D'après certaines indiscrétions, la commission d'Apple serait aux alentours de 0,01%. Si cela ne parait presque rien, chez Google ou encore Samsung il n'y a pas de commission, ce qui facilite les négociations et permet une belle accélération des déploiements de Samsung Pay et Google Pay.

