iPhone 13 : déjà un premier concept et il est incroyable

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

15

Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans vos timelines sur les réseaux sociaux, mais nous ne pouvions pas ne pas en parler : un premier concept d'iPhone 13 a déjà pointé le bout de son nez, alors que la gamme d'iPhone 12 vient à peine d'être commercialisée.



Il faut dire que les critiques (habituelles) autour des nouveaux smartphones d'Apple ont à nouveau été présentes, critiquant notamment le manque de nouveautés et un design faisant un bond en arrière. Les bonnes ventes de l'appareil, contrecarrant les remarques négatives, ne nous empêchent pas de rêver d'un prochain modèle révolutionnaire.



C'est également le cas pour la chaîne YouTube Tricky Tech qui ont donné vie à leur propre vision du futur téléphone.

La chaîne YouTube Tricky Tech publie sa vision de l'iPhone 13

Première constatation sur ce concept, on note la disparition (alléluia) de la fameuse encoche, qu'on espérait voir supprimée avec la venue de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Concernant les bords, l'équipe a pris un mélange de la version 11 et de la version 12, offrant du plat côté dos, et de l'arrondi côté face avant.



Pour le déverrouillage de l'appareil, l'équipe de Tricky Tech fait appel à un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, comme le laissent présager les rumeurs. À l'arrière, et c'est là que ça impressionne, on retrouve quatre capteurs photos, mais également un petit écran permettant d'entrevoir les notifications même lorsque l'appareil est sur le ventre. C'est osé mais c'est le principe de ce genre de concept. En revanche, l'histoire ne dit rien sur l'éventuel écran 120 Hz ou la recharge inversée...



Que pensez-vous de ce concept ?