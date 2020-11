Apple Car : Encore de l'AR/VR contre le mal des transports

Ce que cherche à réaliser Apple, c'est de réduire l'intensité des sensations de l'endroit où est assis le passager et même le conducteur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'impression d'être dans une voiture qui roule, mais qui est à l'arrêt. Second point important, la firme voudrait aussi créer un système AR ou VR qui serait capable d'afficher dans la voiture des images en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. La personne qui a le mal des transports pourrait alors fixer cette image pour donner la sensation à son cerveau qu'elle est juste assise à regarder un paysage ! Une chose est sûre c'est que le projet avance bien... Comptez sur nous pour surveiller les futurs brevets. Source

Avec son Apple Car, la firme californienne souhaite que vous puissiez vous déplacer en toute sécurité et avec un confort optimal. Pour suivre le rythme des avancées du projet, il est intéressant de se pencher sur les dépôts de brevet dans le registre de l'USPTO. Pour la seconde fois en seulement quelques mois, Apple vient de déposer un nouveau brevet pour aider les personnes qui ont le mal des transports quand elles se déplacent en voiture. Ce problème fréquent touche une multitude de personnes dans le monde. Le mal des transports est déclenché par deux points importants, les mouvements ressentis pendant que la voiture avance, mais aussi l'environnement extérieur qui défile quand on regarde par la fenêtre.

Apple continue ses avancées sur son projet "Titan", comprenez par là sa voiture électrique et connectée. La firme de Cupertino compte bien concurrencer les célèbres voitures de Tesla en proposant des fonctionnalités inédites en termes de performances, mais surtout de confort dans l'habitable du véhicule. Aujourd'hui, Apple a décidé de perfectionner son système pour aider les personnes qui n'arrivent pas à monter dans une voiture sans être malades.

