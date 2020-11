Apple Pay arrive en Israël avant la fin de l'année

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

4

Bonne nouvelle pour les clients d'Apple en Israël, la firme a signé un accord avec l'une des principales sociétés de cartes de crédit d'Israël pour amener Apple Pay dans le pays d'ici la fin de l'année.



Isracard a annoncé à la bourse avoir signé un accord avec Apple pour quatre ans qui permettra d'utiliser sa carte via le mode de paiement sans contact d'Apple.

Apple Pay bientôt disponible en Israël !

Apple est en négociations avec les institutions financières du Moyen-Orient pour amener son service Apple Pay en Israël depuis février. Les négociations ont trainé sur la partie de la commission prise par Apple auprès des institutions bancaires nationales en échange d'un accès à Apple Pay, et il semble qu'Isracard soit la première société de cartes de crédit du pays à conclure un accord avec Apple.



De nombreuses entreprises israéliennes ont déjà adopté la norme Europay, MasterCard et Visa (EMV) pour les mobiles, permettant aux informations d'identification du compte client d'être chargées directement sur les smartphones compatibles NFC et utilisées dans les transactions sans contact.



Contrairement aux appareils Android, les appareils Apple n'autorisent pas l'accès à la puce NFC via des applications autres que l'application Wallet du constructeur californien, ce qui signifie que les organismes financiers doivent signer un accord "Apple Pay" qui permet à la carte d'être enregistrée dans le Wallet.



Apple tient à jour une liste complète des pays où Apple Pay est disponible sur son site d'assistance, les banques israéliennes devraient bientôt y figurer.