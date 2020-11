Google explique que l'écran décollé du Pixel 5 est normal

Première polémique pour le Pixel 5, plusieurs utilisateurs se sont plaints d'un problème qui se situe entre l'écran et le châssis du téléphone. En effet, selon certaines photos, il semble qu'un écart soit visible, ce qui donne une impression que l'écran se décolle. Google a bien évidemment réagi.

Une polémique sur le Pixel 5

Le nouveau smartphone de Google, le Pixel 5, est sorti il y a un peu plus de 2 semaines avec plusieurs nouveautés et surtout une qualité photo/vidéo toujours aussi irréprochable. En revanche malgré que tous les Pixel 5 soient intacts dû à la sortie récente de celui-ci, beaucoup d'utilisateurs se sont plaints d'un problème plutôt dérangeant, l'écran décollé, espacé du châssis de manière très étrange qui donne cette impression que le produit a mal été fini.

Face à la demande assez forte des utilisateurs d'en savoir plus sur ce "design" très bizarre, Google a réagi pour tenter de désamorcer le problème. Ils ont expliqué que cet écart qui peut paraître à première vue comme un louper est en fait "voulu" de la part de Google. Il est donc logiquement expliqué que cela n'affectera pas le téléphone dans le temps et qu'il est bien évidemment toujours résistant à l'eau et à la poussière. Tout est donc normal du côté de Google et seul le niveau esthétique peut poser problème pour certains mais niveau performances, il n'y aura pas de soucis.



Chaque utilisateur mécontent du fait que Google persiste à dire que cela n'est pas un défaut va donc devoir négocier un échange ou un retour, pour les autres, pas d'inquiétude, tout est normal affirme le géant américain.



Si vous possédez un Pixel 5 n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce "problème".



