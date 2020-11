Une première bêta de Microsoft Office pour Apple Silicon

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'Apple ne présente ses premiers Mac sous Apple Silicon, qui embarqueront des processeurs ARM personnalisés. Très prometteurs en terme de performances, la Pomme devrait en faire le sujet principal de son prochain keynote, "One More Thing", le 10 novembre prochain.



Pour proposer une transition réussie à ses clients, Apple encourage les studios et développeurs à travailler dès à présent sur une version de leurs applications compatibles avec Silicon. C'est notamment le cas de Microsoft, qui souhaite lancer sa célèbre suite Office.



Signe que cela avance bien, une première bêta est d'ores et déjà disponible au téléchargement.

Microsoft publie une première bête d'Office pour Silicon

Microsoft a donc publié une version bêta d’Office 16.43 (build 20110105) qui a une grosse nouveauté : une compatibilité avec les futurs Mac qui seront sous Apple Silicon. Dans le détail, on parle de la prise en charge des connexions SQL Server pour Excel et une prise en charge de protocole de communication TLS 1.2.

Cette fonctionnalité permet aux données de connexions de SQL Server de fonctionner correctement sur les nouveaux appareils équipés de processeurs Apple Silicon.

Apple avait déjà parlé de l'adaptation de Microsoft Office lors de son keynote de juin, pour la WWDC, et devrait en reparler la semaine prochaine.