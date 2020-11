FINAL FANTASY IV supporte enfin les grands écrans comme l'iPhone X

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

FINAL FANTASY IV vient de passer en version 2.0 sur App Store avec une nouveauté majeure : la compatibilité avec les iPhone à encoche, les grands iPhone. Sorti en 2012 sur iOS, il s'agissait du premier FF en 3D sur la plateforme et carrément d'une refonte du jeu initial de 1991 qui inaugurait le système Active Time Battle (ATB). Mais depuis, le RPG de Square Enix était toujours étriqué sur les nouveaux iPhone, avec de vilaines bandes noires.

FINAL FANTASY 4 est enfin compatible avec les iPhone X / XR / 11 / 12

La mise à jour 2.0 ajoute donc la compatibilité avec les appareils à grand écran, comme l'iPhone X ou encore les derniers iPhone 12, ce qui permet de profiter d'une vue plus confortable. La version 2 en profite pour ajouter d'une cinématique de début et corriger des bugs mineurs.



Si FF 4 était le premier à profiter de combats tactiques dynamiques, Il a également vu l'arrivée du système de Compétences bonus permettant le transfert de compétences d'autres personnages, une option supplémentaire lors des joutes.



Son remake était très plaisant sur iPhone, mais le voilà encore meilleur et surtout plus en adéquation avec le prix demandé, 17€.



Les + de Final Fantasy IV :

Un vrai FF

Une histoire incroyable

Un gameplay varié

Des doublages vivants

Télécharger FINAL FANTASY IV à 16,99 €