Zombie Rollerz: Pinball Heroes arrive sur Apple Arcade

Prochainement, le beau catalogue d'Apple Arcade se verra greffé d'une nouveauté qui devrait ravir les amateurs de flipper et de tower defense. Car oui, un certain Zombie Rollerz: Pinball Heroes (v0.4.5, 0 Mo, iOS 13.0) rejoindra le service de jeux en illimité lancé par la Pomme l'année dernière.



Le lancement est prévu dans quelques semaines sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, permettant aux joueurs de plonger dans un monde cartoonesque et qui nous demander de faire face à des hordes de zombies.



Voici la bande-annonce du jeu :

Zombie Rollerz - Héros du flipper est un jeu qui mêle flipper classique et tower defense. Sélectionne un héros, et monte dans la baliste du flipper pour explorer un monde changeant constamment. Tu vas devoir garder une longueur d'avance sur la peste morte-vivante, et repousser des hordes de zombies avant d'affronter un boss unique à la fin de chaque partie.

Vous prendrez donc le contrôle d'un personnage se servant d'une sorte de flipper moyenâgeux dont il se servira pour terrasser ses ennemis, tout en ayant la possibilité d'améliorer ses défenses comme dans une partie de tower defense.



Au fur et à mesure de votre avancée, il sera possible de débloquer de nouveaux héros et pouvoirs, pour venir à bout des différents boss que le jeu propose.



