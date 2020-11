Kuo : l'iPhone 13 sera disponible dans les quatre mêmes tailles que l'iPhone 12

Corentin Ruffin

Le célèbre analyste de la TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a gagné en popularité ces dernières années en dévoilant en avance les plans d'Apple et de ses produits. Il est ainsi devenu une référence en termes de leaks et de rumeurs, ne se trompant que très rarement lors de ses prédictions.



Ce dernier refait parler de lui aujourd'hui, non pas pour les Mac sous Apple Silicon, mais bel et bien déjà pour l'iPhone 13... En effet, celui-ci a partagé quelques détails sur ce que nous sommes en droit d'attendre en 2021, avec notamment quelques améliorations au niveau de l'appareil photo.

Kuo dévoile quelques détails sur l'iPhone 13 dont le 120 Hz

Selon sa nouvelle note de recherche, la gamme d'iPhone de l'année prochaine, surnommée iPhone 13 pour le moment, sera disponible dans les quatre mêmes tailles de modèle que l'iPhone 12 de cette année.



Cependant, et c'est bien normal, quelques améliorations majeures auront lieu, notamment au niveau de l'appareil photo. Les caméras Ultra Wide sur les deux modèles haut de gamme, les iPhone 13 Pro, devraient notamment connaître une grande amélioration, passant à un focus f/1.8 et un objectif à six éléments (6P) avec mise au point automatique. Ils devraient également embarquer des écrans ProMotion compatibles 120 Hz.



Les nouveaux iPhones 14, de 2022 donc, auraient tous ce fameux appareil photo Ultra Wide amélioré avec f/1.8, 6P et autofocus.



