Northgard : des Vikings et de la stratégie en approche de l'App Store

Il y a 49 min (Màj il y a 47 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Peut-être connaissez-vous déjà le studio Shiro Games, qui s'est notamment fait connaître pour avoir donné naissance aux jeux Evoland et Evoland 2, RPG nous plongeant dans l'histoire du jeu vidéo, de ses différentes formes et ses évolutions. Il faut savoir que ces derniers ont également lancé depuis plusieurs mois un certain Northgard, jeu surfant sur la forte popularité des Vikings, déjà disponible sur PC.



Il propose une simulation de stratégie qui voit s'affronter des clans pour le contrôle d'un mystérieux continent sauvage. Voici son trailer :

Northgard a le droit à une adaptation sur iOS et Android

Après des années d'exploration forcenée, de courageux Vikings découvrirent un nouveau continent recelant bien des mystères, dangers et trésors : Northgard.



Les plus téméraires hissèrent alors les voiles et partirent à la conquête de ces terres inexplorées, en quête de gloire pour leur clan. Par leurs victoires, leur aptitude au commerce ou leur dévotion aux Dieux, ils graveront ainsi leurs noms dans l'histoire.

Ainsi, dans Northgard, vous incarnez un clan de Vikings qui découvre une nouvelle terre avec pour objectif de l'habiter. Vous devez donc créer une colonie, donner des consignes à vos hommes, partir à la recherche de ressources tout en faisant face aux différents dangers.



Aucune date de sortie n'a encore été fixée, mais vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque Northgard sera lancé sur iOS ou Android sur le site officiel du jeu.