Voici les tarifs des réparations hors garantie des iPhone 12 Pro Max et Mini

Il y a 2 heures (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

Les iPhone 12 Pro Max et Mini sont officiellement disponibles en précommande depuis 14h. Si cette journée a été l'occasion de mettre à jour son catalogue d'accessoires sur l'Apple Store en ligne, l'entreprise a aussi profité pour dévoiler les tarifs de réparation hors garantie des nouveaux iPhone 12 . Comme à son habitude, la grille tarifaire d'Apple risque d'en choquer plus d'un...

Les tarifs de réparations

Chez Apple, si vous prenez l'iPhone et que celui-ci a besoin d'une réparation pendant sa période de garantie tout se passera bien. Cependant, si la réparation nécessaire a lieu quand la garantie a expiré, c'est là que les problèmes commencent. À chaque nouvelle génération d'iPhone, la firme de Cupertino pratique des réparations très coûteuses et qui vous font limite dire "ça ne vaut pas plutôt le coup que j'en achète un nouveau..."

Apple a dévoilé cet après-midi les frais de réparation de l'iPhone 12 Pro Max et 12 Mini hors garantie.

Les montants que vous allez voir ci-dessous, concernent les prestations liées aux autres réparations que le remplacement de batterie et l'écran cassé, c'est-à-dire un bouton de volume qui ne fonctionne plus, un haut-parleur qui ne produit quasiment plus de son, un capteur photo qui a pris un choc et qui refuse de fonctionner... Les motifs sont nombreux !

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les coûts des réparations varient en fonction du modèle de l'iPhone, vous obtiendrez le tarif le moins cher si vous avez l'iPhone 12 Mini, cependant vous paierez bien plus cher si vous avez l'iPhone 12 Pro Max.

Si vous demandez une réparation à Apple sur un iPhone 12 Pro Max hors garantie vous devrez payer 641€, sur un iPhone 12 Mini vous devrez payer 431€. La bonne nouvelle c'est que si vous avez souscrit à l'assurance Apple Care+ lors de l'achat de votre nouvel iPhone (ou les jours qui ont suivi) tous les tarifs que vous voyez ci-dessus se transforment en 99€.



Pour l'instant, la firme de Cupertino n'a pas encore dévoilé le prix des réparations d'écrans cassé. Les seules informations que nous avons concernent les iPhone 12 Pro et iPhone 12 disponibles depuis le mois dernier. Apple facture la réparation d'écran (hors garantie) à 311€ pour les deux smartphones, ce qui est logique puisque la taille d'écran est la même. Il faudra donc s'attendre à un tarif moins élevé pour l'iPhone 12 Mini et un tarif probablement 50€ plus élevé pour l'iPhone 12 Pro Max.

Dernier point, le remplacement de la batterie est facturé à 75€ pour tous les iPhone 12, avantage encore pour ceux qui souscrivent à l'assurance Apple Care+, l'intervention est gratuite.

Faut-il prendre l'extension de garantie Apple Care+ ?

Apple propose depuis très longtemps son extension de garantie quand vous achetez un nouveau produit. L'approche des consommateurs est très différente suivant les personnes, certains vont fuir dès qu'on va leur proposer de payer pour étendre leur garantie et d'autres vont la prendre pour avoir l'esprit plus tranquille quand ils utilisent leur appareil Apple.

Si l'assurance Apple Care+ est très intéressante, elle a quand même un coût conséquent puisqu'elle vous coûtera 169€ pour un iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 ainsi que 229€ pour l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

Avec Apple Care+ vous obtenez une assistance technique prioritaire et une garantie matérielle qui couvre jusqu'à deux incidents qui (relèvent d'un dommage accidentel) sur une période d'un an.

Chacun est libre d'avoir son avis personnel sur l'Apple Care+, mais si vous comptez garder votre iPhone sur une longue durée et que vous êtes un peu maladroit cela peut s'avérer être extrêmement intéressant au vu du tarif des réparations hors garantie.



