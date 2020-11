iPhone 12 Studio : testez les couleurs d’accessoires avant l’achat

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

4

Après l’Apple Watch Studio qui permet aux clients Apple de combiner bracelets et boîtiers de différentes couleurs et finitions en Apple Store ou sur son site Internet, voilà qu’Apple propose la même chose pour ses iPhone 12, mais cette fois en ligne. Il s’agit des accessoires MagSafe comme les coques et les porte-cartes que l’on peut ajouter lors de l’achat du dernier iPhone.

Essayez les combinaisons avant d’acheter

Les accessoires MagSafe facilitent plus que jamais la personnalisation de votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro avec un style unique. Apple en a fait l’une des grandes nouveautés et mise à fond dessus. Il est vrai que vu le prix des accessoires - 55€ la coque minimum et 65€ le porte-cartes, elle aurait tord de s’en priver. Un nouvel outil interactif vous donne la possibilité de mélanger et d’assortir les couleurs des smartphones, des coques et des porte-cartes avant d'acheter.



Grâce à la conception empilable et facile à fixer des accessoires MagSafe, des combinaisons pratiquement illimitées de couleurs et de styles peuvent être créées.



Dans les Apple Store, Apple a créé de nouveaux écrans interactifs pour aider les clients à découvrir la technologie MagSafe et à essayer un assortiment de couleurs et de styles. Certains Apple Store étant fermés et d’autres proposant uniquement un service Express ou de brefs rendez-vous, il n’est pas toujours possible d’essayer avant d’acheter.



Inspiré par Apple Watch Studio, voici donc l’équivalent pour iPhone.

Comment ça marche ?

Rendez-vous sur https://experience.apple/iphone/fr, puis :

Choisissez un modèle d’iPhone 12

Choisissez un coloris pour l'iPhone 12

Faitres glisser votre doigt vers le haut pour personnaliser votre téléphone avec une coque, un portefeuille ou les deux

Choisissez la coque

Choisissez le porte-cartes

Personnalisez le nom

Obtenez une image à partager

L'outil est optimisé pour les iPhones et iPads, mais fonctionnera sur n'importe quel appareil.