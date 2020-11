Test de l’enceinte connectée Belkin SoundForm Elite avec Devialet

Il y a 5 heures

Enzo Valvasori

Réagir

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre test de la dernière enceinte connectée de chez Belkin, en collaboration avec Devialet, la SoundForm Elite !



Vous allez voir que ce n'est pas qu'une simple enceinte sans fil, et qu'elle a de quoi rivaliser avec un Google Home ou un HomePod avec un prix placé sous les 300€.

Une collaboration inattendue ?

Comme vous le savez très certainement, Belkin est la marque de référence vendue en Apple Store pour tout ce qui est des accessoires.

Quant à Devialet, c'est une marque française d'enceinte très haut de gamme, reconnue pour sa qualité sonore irréprochable et sa très bonne gestion des basses.

C'est donc Devialet qui s'est occupé de toute la partie acoustique du produit pour garantir une qualité et une puissance sonore très convenable pour un produit de cette taille.



Une collaboration inattendue ? Oui et non, on se rappelle que Devialet avait déjà collaboré avec Huawei pour son enceinte Sound X ou encore de la Freebox Delta Player.

Le son est au rendez-vous

Quand on voit la taille de l'enceinte, on ne peut s'empêcher de se demander si la puissance sonore est suffisante pour une grande pièce, ou si elle convient plutôt à des petites chambres...

Nous avons été surpris par la puissance que pouvait dégager une enceinte de cette envergure ! Les basses sont bien présentes, le volume global se diffuse assez bien dans la pièce, le seul bémol est que le son ne sort pas de tous les côtés contrairement à ce que l'on pourrait penser.

La qualité sonore est donc bien au rendez-vous, cependant la SoundForm Elite n'équivaut clairement pas un produit classique de chez Devialet, et c'est normal vu la différence de prix. Mais elle bénéficie des technologies SAM (Speaker Active Machting) qui permet de reproduire le son d'origine voulu par l'artiste et du Push-Push qui est un double woofer anti-vibration pour des basses percutantes.



Enfin, l'enceinte délivre 2 x 60 W et pèse 1 kg.

Une enceinte connectée avec Google Assistant

La SoundForm Elite n'est donc pas une enceinte sans fil Bluetooth classique, elle se connecte à votre réseau local et dispose de la fonctionnalité Google Assistant, ce qui lui permet de remplacer un autre appareil, tel que le Google Home ou Google Home Mini.

Cela permettra donc aux différentes personnes connectées à votre réseau, y compris vous, de jouer différents morceaux sans devoir se connecter via Bluetooth. Mais c'est bien évidemment l'occasion de profiter de tous les avantages de l'assistant vocal de Google dans votre maison, comme contrôler vos équipements de domotique, répondre à vos besoins, etc...

La recharge sans fil

Vous l'aurez certainement remarqué, le design de l'enceinte est un peu particulier. Effectivement, le haut de l'enceinte va permettre de placer un smartphone compatible avec la recharge à induction, pour le recharger.

On apprécie beaucoup cette fonctionnalité, qui fait de cette enceinte un vrai petit bijou de technologie. En revanche, nous trouvons dommage que l'enceinte n'embarque pas la charge rapide... En effet, Belkin a choisi d'intégrer un chargeur QI de 10 W au lieu d'utiliser un chargeur de 15W. Cela ne pose aucun problème d'utilisation, mais il aurait été préférable de profiter de la technologie la plus aboutie.

Bilan du test

Après trois semaines de tests, nous sommes très satisfaits de cette enceinte Belkin SoundForm Elite !

En effet, elle réunit tout ce qui fait le succès d'une enceinte moderne, tout en embarquant d'autres fonctionnalités hyper pratiques, ce qui la place dans le haut du classement des enceintes domestiques sans fil.



Les + :

Technologies Devialet (SAM et Push-Push)

L'intégration de Google Assistant permet de se passer d'un appareil supplémentaire destiné à contrôler sa maison, comme le Google Home ou Google Home Mini.

Et la capacité à charger des appareils par induction nous a vraiment conquis, quand on rentre dans la pièce on peut poser son téléphone dessus, mettre de la musique avec la voix, et profiter d'un son de qualité. Le tout avec un seul et unique appareil !

En revanche, le petit bémol pour l'écosystème d'Apple, on se retrouve obligé d'utiliser le Bluetooth car Apple Music n'est pas pris en charge par Google Assistant et que l'enceinte ne dispose pas de la fonctionnalité AirPlay 2, qui permet de balancer son flux musical sur d'autres appareils.



C'est donc un bon produit, mais son prix assez élevé fait tout de même réfléchir. Comptez 299€ pour vous offrir la SoundForm Elite, ce qui fait réfléchir face à un HomePod par exemple qui lui est compatible avec Siri sur nos chers Mac, iPhone et iPad. Mais à l'inverse, le HomePod n'aime pas les autres assistants.

Acheter la SoundForm Elite au meilleur prix

Notre avis sur "Soundform Elite" ( Belkin )