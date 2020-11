L'app NightWare sur Apple Watch aide à réduire les cauchemars

Alban Martin

En fin de semaine dernière, la FDA (Food and Drug Administration) a autorisé la commercialisation d'un nouveau dispositif destiné à la réduction temporaire des troubles du sommeil liés aux cauchemars chez les adultes de 22 ans ou plus qui souffrent de trouble de stress post-traumatique (PTSD). Il s'agit d'une application sur Apple Watch qui émet des vibrations douces en fonction d'une analyse de la fréquence cardiaque et des mouvements pendant le sommeil.

NightWare : une app pour les personnes traumatisées

Voici ce qu'a déclaré Carlos Peña, Ph.D., directeur du Bureau des dispositifs de médecine neurologique et physique en le Centre des appareils et de la santé radiologique de la FDA :

Le sommeil fait partie intégrante de la routine quotidienne d’une personne. Cependant, certains adultes qui souffrent d'un trouble cauchemardesque dus au ESPT ne sont pas en mesure de se reposer. L'autorisation d'aujourd'hui offre une nouvelle option de traitement à faible risque qui utilise la technologie numérique dans le but de soulager temporairement les troubles du sommeil liés aux cauchemars.

Le PTSD (Posttraumatic stress disorder) ou ESPT (état de stress post-traumatique) en français est un trouble qui se développe chez certaines personnes qui ont vécu un événement choquant, effrayant ou dangereux. Les personnes peuvent ressentir une gamme de réactions après un traumatisme et la plupart se remettront de leurs symptômes avec le temps. Ceux qui continuent de présenter des symptômes, qui peuvent inclure des problèmes de sommeil et des cauchemars, peuvent recevoir un diagnostic de ESPT. Certains médicaments peuvent aider à traiter des symptômes spécifiques, tels que les problèmes de sommeil et les cauchemars. Un professionnel de la santé mentale expérimenté peut aider les gens à trouver le plan de traitement qui répond à leurs symptômes et à leurs besoins. Une grande partie de ces cas outre-Atlantique ont participé aux guerres au sein de l'armée américaine.



L'application, appelé NightWare, est une thérapie numérique qui utilise une Apple Watch et un Apple iPhone qui sont configurés et connectés à une application logicielle et au serveur de l'entreprise.



NightWare a obtenu la désignation de dispositif révolutionnaire pour le traitement des cauchemars chez les patients atteints de ESPT. La désignation de dispositif révolutionnaire est un processus conçu pour accélérer le développement et l'examen des dispositifs qui peuvent permettre un traitement ou un diagnostic plus efficace de maladies ou d'affections potentiellement mortelles ou irréversiblement débilitantes.



La FDA a examiné le dispositif dans le cadre de la procédure d'examen préalable à la mise sur le marché De Novo, une voie réglementaire pour les dispositifs à risque faible ou modéré d'un nouveau type.



Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez consulter le site NightWare. L'app devrait arriver prochainement sur App Store.