BMW dévoile un wingsuit électrique pouvant aller jusqu'à 300 km/h

Pourra-t-on bientôt voler ? Si c'est déjà le cas grâce aux wingsuit, l'exploit reste pour le moment très dangereux et réservé à des professionnels qui n'ont pas froid au ventre. Seulement, il semblerait que BMW lui-même travaille actuellement sur une alternative électrique de ce sport extrême. Car oui, l'allemand vient de dévoiler une technologie qui prend la forme d'une combinaison ailée 100% électrique, avec l'insolence de permettre une vitesse de pointe à 300km/h. C'est Peter Salzmann, un « wingsuit flyer » autrichien qui est à l'origine de cette combinaison, travaillant notamment avec le constructeur automobile et les ingénieurs de sa filiale Designworks. Avec un réacteur électrique de 15 kW qui distribue la puissance vers deux turbines, le wingsuit est doté d’hélices en carbone allant jusqu’à 25 000 tours par minute. Impressionnant...

