iPhone 12 Pro Max : les tests le trouvent trop grand

Il y a 38 min (Màj il y a 35 min)

Alexandre Godard

Avec son iPhone 12 Pro, Apple a vu les choses encore plus en grand que les années précédentes. Sa puissance et son autonomie devrait le placer numéro un de la gamme en revanche, si on peut reprocher une autonomie réduite sur l'iPhone 12 mini, c'est bien sur la taille de l'écran que le 12 Pro Max pourrait poser problème. Les amateurs de grand téléphone seront ravis mais d'après les premiers avis, on commence à frôler la limite en termes d'ergonomie pour la prise en main.

Le plus grand iPhone du monde

Avec sa taille de 6.7 pouces, l'iPhone 12 Pro Max est le plus grand iPhone de tous les temps. Les premiers tests et avis débarquent sur internet en attendant sa sortie officielle ce vendredi 13 novembre 2020 et le moins que l'on puisse dire c'est que tout est immense sur/dans ce téléphone.



The Verge a pour son part expliqué qu'on avait atteint voir même dépassé la limite de taille d'écran pour que cela reste confortable dans la main :

La combinaison de la taille et des côtés plats nécessite essentiellement un étui pour le rendre plus facile à tenir, ce qui rend le tout encore plus grand. C'est toujours réalisable, mais c'est sur le point d'être trop gros.



Pour ce qui est de la caméra, The Verge déclare tout simplement que c'est le meilleur smartphone en photo :

Dans l'ensemble, la combinaison du capteur plus grand, de l'objectif plus rapide, de la stabilisation améliorée, du LIDAR et de la puissance de traitement signifie que l'iPhone 12 Pro Max possède le meilleur appareil photo pour smartphone que j'ai jamais utilisé - il produit de superbes photos colorées avec d'excellents détails. Des situations d'éclairage où d'autres téléphones commencent à avoir des difficultés. Nous avons vu des fabricants de téléphones Android comme Samsung et Huawei utiliser des capteurs beaucoup plus gros cette année avec une variété de techniques compliquées pour les faire fonctionner, mais l'approche d'Apple consistant à associer un saut de taille de capteur modéré avec l'accent mis sur un traitement amélioré l'a maintenu en tête. Je suis intrigué par le nouveau format Pro RAW d'Apple qui promet la flexibilité d'édition des images RAW de ce capteur avec le traitement du Smart HDR… mais ce n'est pas encore sorti, il faudra donc attendre.

Du côté de Techcrunch, on souligne également les prouesses au niveau photo mais on explique aussi que la partie photo étant améliorée par rapport au 12 Pro, l'emplacement des capteurs photos au dos ressort un peu plus.