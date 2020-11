JP Morgan : les Macs avec une puce Silicon moins chers

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Demain, Apple va partager avec nous un nouveau keynote durant lequel nous devrions avoir un aperçu du premier Mac sous puce Silicon. Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces derniers mois, on parle d'une puce créée avec ARM, prévue uniquement pour les ordinateurs à la Pomme.



Ainsi, outre plus de puissance et des performances qui risquent d'être impressionnantes, il se murmure également que le prix d'achat devrait être moins cher, autant pour Apple que pour les consommateurs.

Les Macs ARM pourraient coûter moins cher à l'achat

Selon les analystes de JP Morgan, la nouvelle génération d'ordinateurs d'Apple, avec des puces ARM, devrait marquer un tournant dans l'histoire de la firme. Grâce à l'arrivée de puces sur mesures, les produits de la Pomme entrent dans une unification inédite, optant de plus en plus pour du matériel "maison".



Mais, l'arrivée de ces nouveaux Mac pourrait également faire du bien pour nos portefeuilles puisque les coûts matériels seraient réduits. On pourrait donc voir le prix de ces futurs produits revus à la baisse par Apple, qui a pour objectif de « récupérer le contrôle sur la feuille de route des processeurs et à créer une architecture commune à tous les produits Apple ».



Selon l'analyste Samik Chatterjee, la production initiale de Mac ARM serait comprise entre 10 à 15 millions, avec un prix de départ moyen avoisinant les 1000$. "Une opportunité d'environ 15 milliards de dollars pour Apple" !



