Test du casque Anker Soundcore Life Q30 avec contrôle actif du bruit

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

En début de mois, Anker a commercialisé la nouvelle version de son casque Life, le Q30. Sous la marque Soundcore, qui n'est autre que la division audio de la firme, le casque se vante d'être sans fil, mais possède surtout une fonctionnalité de contrôle actif du bruit.



Nous avons eu la chance de mettre la main sur cette nouveauté pour pouvoir l'essayer et évaluer ce que vaut ce casque : avec un prix défiant toute concurrence, Anker peut-il réussir à se faire une place plus grande sur le marché ?

Que vaut le nouveau casque Life Q30 ?

Il faut le savoir, mais Anker, qui vend déjà des accessoires à petits prix, possède une marque audio du nom de Soundcore et qui a la particularité de proposer des casques et écouteurs abordables. En général, leurs produits ont de bons rapports qualité/prix, malgré quelques faux pas. Cette fois, le Life Q30 met la barre haut : sur le papier, c'est très prometteur, offrant un casque Bluetooth 5 avec contrôle actif du bruit, et une autonomie plutôt prometteuse.



Alors, est-ce que le constructeur chinois peut réussir à rivaliser avec les plus grands, notamment avec Sony et Bose ? C'est ce que nous allons voir dans ce test... Avec un prix conseillé de 79,99 euros, il faut bien avouer que l'argument est de poids, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le premier gros point, bien sûr, concerne la fonctionnalité à la mode : le contrôle actif du bruit. Pour ce faire, Anker a fait le choix d'opter pour deux microphones à détection de bruit doublés d'une technologie hybride maison. Ainsi, le casque offre quatre modes différents (outre le mode Normal) :

Transport : conçu pour les transports en commun, mais surtout pour le bruit du moteur dans les avions

Intérieur : pour les cafés, les open spaces et tous les lieux communs, avec atténuation du bruit des conversations

Extérieur : atténue le bruit de la circulation et des cris

Transparence : amplifier les sons ambiants pour entendre les conversations malgré le casque sur la tête

Une fois le casque sur les oreilles, et en se plongeant dans diverses scènes pouvant mettre en avant les différents modes, il faut bien avouer que l'ANC est impressionnant et remplit parfaitement ses tâches. Un premier bon point, qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser 300 euros ou plus pour un contrôle actif du bruit performant.



Concernant la conception de l'appareil et sa qualité globale, malheureusement nous n'avons pas la possibilité de comparer avec la version précédente. Pour nos différents tests, il faut bien avouer que ce Life Q30 semble bon, confortable et bien conçu, avec un serre-tête en métal et des coussins en cuir doux. Sur les deux faces de l'appareil, on retrouve des boutons de contrôle, pour la lecture, l'alimentation et l'ANC. Des gestes sont également possibles pour changer les différents modes du contrôle actif du bruit performant.



Au passage, si les contrôles via le casque vous dérangent, il faut savoir qu'une application officielle Soundcore permet de connecter le casque et de gérer votre écoute, mais pas que. Il est également possible de personnaliser l'égaliseur avec 22 réglages prédéfinis ou de façon manuelle.

Côté batterie, une nouvelle fois, c'est plutôt bon pour ce petit prix : le casque offre jusqu'à 60 heures de lecture avec l'ANC désactivé et le volume à 60%. Si vous activez l'ANC, on passe à 40 heures d'autonomie, ce qui est respecté lors d'une utilisation réelle du casque. Encore un beau point pour le Life Q30, qui se place au-dessus de la moyenne du marché !

Place au son, et c'est une nouvelle fois bon, le casque réussissant à proposer un son Hi-Res certifié malgré le prix. Une fois sur les oreilles, certains n'apprécieront peut-être pas la qualité de base : il faut donc se tourner vers l'application puis faire ses propres modifications pour trouver son bonheur. Autre petit bémol, le son maximal du casque aurait pu être un poil plus haut, mais ce n'est qu'un détail.

Notre avis sur "Soundcore Life Q30" ( Anker )

La note 4,5 / 5

Sur les différents tests que j'ai pu faire cette année, le Soundcore Life Q30 est certainement la plus belle surprise. Le prix me faisait croire que j'allais perdre mon temps à essayer un casque affichant comme argumentaire principal son côté économique. Que nenni ! Anker réussit son pari de fort belle manière et propose un produit qui s'approche des plus gros poissons du marché.



Avec un ANC pas au niveau de Bose et de Sony, mais tout de même très efficace, le premier pas du chinois au sein de la fonctionnalité reste fort prometteur. La qualité du son est excellente, bien qu'il faudra tout de même jouer avec l'application pour trouver son bonheur.



La concurrence a du souci à se faire avec ce Life Q30...



Si le casque vous intéresse, il est en vente sur Amazon à 79€ (avec une petite promo en ce moment en plus). C'est aussi une très belle idée de cadeau !