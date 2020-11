L'Apple Store en ligne ferme avant les Mac Apple Silicon

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Comme avant chaque lancement majeur, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne partout dans le monde. La firme de Cupertino coupe l'accès avant chaque événement pour mettre à jour sa boutique avec les nouveaux produits. Il s'agit cette fois des Mac Apple Silicon.

L'Apple Store en ligne est inaccessible

Jusqu'à 20h maximum environ, il vous sera impossible de passer une commande via apple.com/fr ou l'application Apple Store disponible sur iOS et iPadOS. Apple vient de bloquer l'accès à son magasin en ligne pour effectuer une importante mise à jour qui consiste à insérer les nouveaux produits qui seront dévoilés ce soir lors de l'Apple Event.



Au programme, nous devrions voir les tout nouveaux Mac avec puce Apple Silicon. Il s'agit du processeur maison qui équipe déjà les iPhone, iPad et autre Apple TV, et qui va remplacer les CPU Intel. On s'attend à un MacBook Air, un MacBook Pro et pourquoi pas au retour du MacBook 12 pouces.

Rendez-vous ce soir à 19h pour vivre en direct l'Apple Event sur iPhoneSoft. Vous pourrez suivre la keynote en français avec nous. Au-delà des annonces probables, Apple pourrait lancer une nouvelle Apple TV 4K ou encore les AirTags.