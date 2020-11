M1 : la toute nouvelle puce maison d'Apple

Hier à 19:18 (Màj hier à 20:49)

Alexandre Godard

C'était attendu, et c'est désormais officiel, Apple vient de dévoiler sa première puce ARM qui bénéficie des différents avantages d'Apple Silicon. Exit l'A14, on passe désormais au nom M1, avec un SoC développé uniquement pour les Mac afin de bénéficier d'un maximum de performances et de puissance.



Comme il fallait s'y attendre, la M1 rassemble les différents composants auparavant éparpillé dans les ordinateurs : CPU, GPU, RAM...

La puce M1 est dotée d'une puissance exceptionnelle

Pour sa première puce, Apple a utilisé la même gravure à 5 nm que les dernier iPhone 12 permettant d'assembler dans un seul et même endroit les différents composants permettant de faire tourner un Mac. C'est petit, mais impressionnant, avec pas moins de 16 milliards de transistors, mais surtout un CPU avec huit coeurs (quatre pour la performance, quatre efficients).



Selon Apple, les coeurs seraient les plus puissants disponibles sur le marché, dans le monde entier, rien que ça... Les cœurs efficients, eux, sont discrets et peu gourmands, mais réussissent à atteindre les performances du MacBook Air actuel. L'économie d'énergie a été l'un des principaux travaux de la firme, réussissant à proposer la meilleure performance par watt au sein du marché.



Le GPU, lui, peut également atteindre 8 coeurs selon le Mac acheté, avec des performances impressionnantes promises par Apple, tout en restant également économe.



Du côté du moteur neuronal, c'est tout autant dingue : 16 cœurs pouvant gérer 11 trilliards d'opérations par seconde... C'est la puce de l'iPhone 12 en mieux. On devrait retrouver la même chose sur les prochains iPad Pro 2021...



Mais le plus important, c'est qu'elle double l'autonomie des MacBook Air et MacBook Pro, tout en améliorant par trois minimum les performances. Idem sur le Mac Mini 2020.