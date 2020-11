Samsung surpasse les ventes d'iPhone aux États-Unis sur T3 2020

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Petit coup dur pour Apple ! Pour la première fois depuis quelques années, Samsung a réussi à surpasser les ventes de smartphones de la Pomme sur son propre territoire... En effet, de nouvelles données du marché ont été révélées par Strategy Analytics qui affirme que le coréen a pris un peu plus d'un tiers des ventes mobiles durant le troisième trimestre.



Pour être plus précis, le constructeur aurait raflé 33,7% des parts tandis qu'Apple se "contente" de 30,2% sur la même période.

Samsung bat Apple aux États-Unis lors du troisième trimestre

Cela faisait un petit bout de temps que ça n'était pas arrivé, et même un peu plus de trois ans pour être exact : Samsung vient donc de battre Apple dans la course à la vente de smartphones aux États-Unis. Si ça ne se joue pas de grand-chose, l'exploit est tout de même notable pour le coréen qui fait un bond de 6,7% par rapport à l’année dernière.



Même si le constructeur domine la plupart des marchés dans le monde, battre la Pomme sur son propre terrain est quelque chose d'important, puisque le pays est considéré comme le "plus grand marché au monde pour les appareils mobiles phares". Attention tout de même, puisque cette victoire risque d'être de courte durée avec l'arrivée de la nouvelle gamme d'iPhone 12...



Source