Uber va permettre de réserver son trajet 30 jours à l'avance

Les premiers impactés par la crise sanitaire sont sans aucun doute les taxis et les VTC, avec les déplacements limités et le télétravail, ils sont nombreux à perdre plus de 60% de leurs courses et voient leur salaire mensuel s'écrouler ! Les grandes entreprises comme Uber réfléchissent donc à des solutions pour améliorer leurs revenus et par la même occasion se faire aussi plus d'argent. Découvrez la dernière idée d'Uber.

Réservez votre trajet et choisissez votre chauffeur

C'est une nouveauté à venir dans l'application Uber aux États-Unis et partout dans le monde. Avec les confinements actuellement en cours un peu partout et les nombreuses applications concurrentes, Uber a été dans l'obligation d'inventer une nouvelle option pour attirer toujours plus de clients !

Le déploiement de l'option "Uber Reserve" vient de commencer depuis 24 heures dans plusieurs villes américaines Uber Reserve vous permet de planifier un trajet jusqu'à 30 jours à l'avance, une excellente idée qui vous permettra de réserver votre billet de train ou d'avion et de réserver votre course Uber, le même jour !

L'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité ne signifie pas la fin de la planification des courses. Depuis plusieurs années, le VTC vous propose de réserver un trajet 2 heures avant. Uber explique que son service Reserve va répondre à une demande qui est là depuis très longtemps. Holley Beasley, la responsable des opérations chez Uber a expliqué :

Tout en vous faisant gagner du temps, c'est au cœur de notre service, nous voulions faire passer cette idée à un niveau supérieur en créant des fonctionnalités de mobilité qui s'adaptent avec plus de souplesse à votre vie.

Le nouveau mode de réservation va encore plus loin en vous permettant de choisir votre chauffeur, Uber appelle cela l'option "pilote préféré". Lors de la commande de la course, vous aurez plusieurs profils de chauffeurs qui apparaitront, vous pourrez sélectionner celui avec qui vous souhaitez effectuer votre course.

Pour finir, le VTC a également ajouté des garanties, si le chauffeur est en retard ne serait-ce qu'une minute, vous aurez 50$ de crédit Uber qui seront ajoutés sur votre compte pour s'excuser. L'entreprise veut que ces courses soient un gage de qualité et de ponctualité ! À noter que les 50$ viendront de la poche d'Uber et que le chauffeur ne sera pas pénalisé financièrement d'avoir été en retard.



S'il y a des avantages côté clients, il y en a aussi côté chauffeur. En effet, si une course qui a été acceptée est annulée dans l'heure avant le début du trajet, le chauffeur recevra le montant de sa course comme s'il l'avait honoré.

Voici les villes où Uber Reserve va être lancé de façon imminente :

Atlanta

Austin

Charlotte

Charleston

Chicago

Dallas

Denver

Fort-Myers

Naples

Las Vegas

Miami

Milwaukee

Nashville

New Jersey

New York

La Nouvelle-Orléans

Orlando

Philadelphie

Phoenix

Seattle

Un lancement très... Américain ! On imagine qu’Uber veut d'abord tester cette fonctionnalité assez spéciale aux États-Unis pour après la proposer dans le reste du monde.

