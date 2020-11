xCloud : nouveaux jeux EA disponibles sur Android dont Les Sims 4

Microsoft et Electronic Arts ont noué un partenariat pour que le service EA Play soit intégré dans le service xCloud. Voici donc la liste des premiers jeux EA Play qui débarquent sur xCloud avec notamment les Sims 4.



Les jeux EA Play débarquent sur xCloud

Microsoft compte bien dominer les futures années dans le monde du jeux vidéo en cloud avec son tout nouveau service xCloud. Pour rappel, xCloud est un service proposé chez Xbox qui permet d'avoir accès à énormément de jeux sur n'importe quel type d'appareils sans avoir besoin de les télécharger.



Du côté d'Electronic Arts, on a décidé de modifier le nom du service EA Access pour le transformer en EA Play. En revanche pas de changements dans la façon de procéder, avec un prix attractif à payer par mois, vous avez accès à un catalogue de jeux EA.

C'est la qu'est venu l'idée du côté d'Xbox d'inclure se service via un partenariat directement à l'intérieur de xCloud et qui plus est, sans surcoût pour les joueurs. Maintenant que c'est chose faite, nous apprenons qu'une nouvelle liste de jeux EA va être disponible sur xCloud et donc sur Android.



Voici la liste des jeux à venir :

Dragon Age : Inquisition

Madden NFL 20

Mas Effect : Andromeda

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Les Sims 4

Unravel Two

Mirror’s Edge Catalyst

Pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui se poserait la question, le service devrait également débarquer sur iOS via Safari mais seulement dans le courant de l'année 2021, Apple ayant interdit ce genre de service sur son App Store.



