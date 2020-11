iPhone SE 3 : Une commercialisation plutôt en fin d'année prochaine

Il y a 4 heures

Julien Russo

Quand Apple s'est lancé dans les smartphones, la firme avait toujours visé le très haut de gamme. Au fil du temps, Apple a compris que le haut de gamme ne correspondait pas pour certains pays qui ont des revenus plus faibles et qui préfèrent investir dans les smartphones chinois à des prix plus abordables. Apple a alors eu l'idée de sortir... L'iPhone SE ! Un smartphone au tarif plus compétitif et qui a rencontré un vif succès.

Il y aura bien un iPhone SE 3, mais pas tout de suite

Si pour l'instant le monde entier a les yeux braqués sur les nouveaux iPhone 12, la firme de Cupertino pense déjà à ses futurs modèles qui sortiront l'année prochaine. Au programme, nous retrouverons bien évidemment la succession des iPhone 12 , mais aussi un nouveau iPhone SE.

L'analyste Ming-Chi Kuo s'est justement exprimé à ce sujet et celui-ci affirme que Apple sortira bien un nouvel iPhone d'entrée de gamme à un prix identique à l'iPhone SE 2. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle... L'iPhone SE 3 ne sortira pas au premier semestre de 2021, mais plutôt au second ! Il faudra donc s'armer de patience en attendant l'arrivée du nouveau SE en 2021.

De récentes indiscrétions ont affirmé que Apple devrait augmenter la taille de l'écran, ce qui pousse à dire cela, c'est la petite erreur de Best Buy qui a récemment dévoilé une protection d'écran pour "iPhone SE Plus". Les accessoiristes auraient-ils déjà récupéré de précieuses informations pour commencer à préparer leurs protections pour les iPhone de l'année prochaine ?

Avec l'iPhone SE 3, on espère aussi un rafraîchissement sur le design, l'iPhone SE actuel est toujours sur l'ancien design des iPhone, Apple n'a toujours pas retiré les bordures (et le bouton Home) alors qu'aujourd'hui il n'existe quasiment plus de smartphones qui possèdent toujours de gros bords.



Source