La puce M1 serait plus puissante qu'un Intel Core i9 selon une première analyse

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

La toute nouvelle puce M1 d'Apple a été présentée hier soir au grand public lors du troisième Keynote de cette année 2020. Les premiers avis commencent à arriver et justement, une analyse connue faite par Anandtech nous donne un premier aperçu qui semble largement positif.

Une première analyse sérieuse juge la puce M1

L'analyse d'Anandtech vient de donner son premier verdict sur la puce M1 qui sera implanté dans les nouveaux Mac et selon ses dires, la nouvelle puce maison d'Apple est très puissante, plus puissante qu'un Intel Core i9 même. Pour ce faire, il se base sur la puissance de l'A14 qui dépasse un Intel i9 et précise que la puce M1 est encore plus puissante que l'A14.

Il a déclaré à propos de la puce A14 qui sert de base à la puce M1 :

Les chiffres de performance de l’A14 sont relativement ahurissants. Si je devais publier ces données avec l’étiquette de l’A14 cachée, on penserait certainement que les résultats proviennent d’un autre SKU x86 d’AMD ou d’Intel. Le fait que l’A14 soit actuellement en concurrence avec les meilleures puces haute performance que les fournisseurs d’x86 ont aujourd’hui sur le marché est juste un exploit technologique surprenant.

En ce qui concerne les chiffres et courbes annoncés par Apple lors de son Keynote, il reste positif mais prudent :

La comparaison d'Apple des points de performance aléatoires doit être critiquée, mais le point de mesure 10W où Apple revendique 2,5 fois les performances a du sens, car il s'agit du TDP nominal des puces utilisées dans le MacBook Air basé sur Intel. Encore une fois, c'est grâce aux caractéristiques d'efficacité énergétique qu'Apple a pu atteindre dans l'espace mobile que le M1 est promis de présenter des gains aussi importants - cela correspond certainement à nos données A14. En revanche les affirmations d'Apple en matière de performances et d'efficacité énergétique manquent ici de contexte car nous n'avons aucune idée de leur point de comparaison. Je n'essaierai pas de théoriser ici car il y a juste trop de variables en jeu, et nous ne connaissons pas assez de détails.

Pour finir il a donné son avis personnel sur ce qu'a déclaré Apple :

Apple prétend que le M1 est le processeur le plus rapide au monde. Compte tenu de nos données sur l'A14, surpassant toutes les conceptions d'Intel et en deçà des dernières puces Zen3 d'AMD - un Firestorm cadencé plus haut au-dessus de 3 GHz, le cache L2 50% plus grand et un TDP déchaîné, nous pouvons certainement croire Apple et le M1 pour pouvoir réaliser cette revendication.

Les nouveaux Mac ont de l’avenir...